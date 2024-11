Maior produtor de potássio do mundo: Canadá

O Canadá é o maior produtor de potássio do mundo, com 21,9 milhões de toneladas em 2023.

Esse valor implica um declínio de 7% em relação ao ano anterior, de acordo com a Statistics Canada.

O que é potássio? Potássio é um termo amplo que pode incluir vários compostos de potássio, como carbonato de potássio, cloreto de potássio e outros. Ele está associado à produção de fertilizantes, vidro, sabão e alimentos processados, como azeitonas.

No Canadá, apenas três empresas produzem potássio: Nutrien, The Mosaic Company e K+S Potash Canada.

Maior produtor de potássio

Em particular, a The Mosaic Company opera três minas de potássio no Canadá, incluindo duas minas de poço e uma mina de solução, bem como uma mina de poço de potássio Esterhazy nos Estados Unidos, que é a maior mina de potássio do mundo.

A Esterhazy completará a capacidade total e a produção em 2024 ou no início de 2025.

No Canadá, o potássio é extraído de depósitos subterrâneos, seja por mineração subterrânea convencional ou por injeção de água no corpo de minério subterrâneo e extração da salmoura resultante (mineração de solução).

De acordo com o governo canadense, 10 minas ativas no Canadá produziram potássio até 2022. Além disso, a BHP está desenvolvendo o projeto de potássio Jansen Stage 1 (S1) em Saskatchewan, com produção prevista para começar em 2026. Espera-se que o Jansen S1 produza aproximadamente 4,35 milhões de toneladas por ano.

Novas tecnologias

O Canadá está preparado para tirar proveito da crescente demanda global por minerais e materiais essenciais que impulsionarão a transição para a energia limpa e a manufatura avançada.

O Canadá é um participante importante na produção global de cobre, níquel e cobalto. Além disso, o país tem grandes projetos minerais envolvendo elementos como terras raras, lítio, grafite e vanádio.

O governo canadense pretende aproveitar sua experiência em mineração e suas fortes credenciais nas áreas de sustentabilidade e governança ambiental. Sua estratégia busca fortalecer sua competitividade nos principais setores de mineração.

A visão do governo canadense se concentra na criação de cadeias de suprimento eficientes e competitivas para minerais essenciais. O plano inclui não apenas a extração de recursos, mas também a produção de produtos e o desenvolvimento de processos e tecnologias de valor agregado.

Essas tecnologias vão desde a fabricação de veículos com emissão zero, incluindo baterias de íons de lítio, até ímãs permanentes e ligas especiais. Além disso, destacam-se as turbinas eólicas, as células de combustível de hidrogênio e as tecnologias de informação e comunicação, incluindo semicondutores.