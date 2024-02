L’USITC publiera un rapport sur l’acier en janvier 2025

La Commission américaine du commerce international (USITC) publiera un rapport sur l’acier en janvier 2025.

Les États-Unis et l’Union européenne (UE) négocient actuellement un accord mondial sur l’acier durable afin de rétablir des conditions axées sur le marché et d’aborder la question de l’intensité des émissions de carbone.

En juin 2023, afin d’éclairer les discussions en cours avec l’UE, la représentation commerciale des États-Unis (USTR) a demandé à l’ITC de mener une enquête au titre de la section 332 afin d’évaluer l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’acier produit aux États-Unis.

Rapport sur l’acier

L’ITC a lancé la procédure au titre de la section 332 en juillet 2023, a tenu une audience le 7 décembre 2023, recueillera des informations auprès des producteurs nationaux jusqu’à la mi-2024 et publiera un rapport en janvier 2025.

Au quatrième trimestre 2023, les États-Unis ont accepté de maintenir les contingents tarifaires de la section 232 sur les importations américaines en provenance d’Europe jusqu’en décembre 2025 et l’UE a accepté de continuer à suspendre les mesures de rétorsion sur les exportations américaines jusqu’en mars 2025.

Tarifs douaniers

En février 2023, le président américain Joe Biden a annoncé des augmentations supplémentaires des droits de douane normaux allant jusqu’à 70% sur certains produits en provenance de Russie, y compris la fonte brute, certains produits sidérurgiques et les ferro-alliages, à compter du 1er avril 2023.

Jusqu’à présent, des droits de douane supplémentaires de 7,5 à 25% continuent de s’appliquer à certaines importations américaines en provenance de Chine, notamment certaines matières premières utilisées dans la production d’acier, des produits sidérurgiques semi-finis et finis et des produits en aval à forte teneur en acier, conformément à la section 301 de la Loi américaine sur le commerce de 1974.

L’USTR procède actuellement à un examen juridique des droits de douane de la section 301.

Commerce international

À ce jour, en vertu d’une série de proclamations présidentielles émises au titre de la section 232 du Trade Expansion Act de 1962, les importations américaines de certains produits sidérurgiques sont soumises à un droit de douane de 25%, à l’exception des importations en provenance de l’Argentine, du Brésil et de la Corée du Sud, qui font l’objet de contingents restrictifs: l’Argentine, le Brésil et la Corée du Sud, qui sont soumis à des contingents restrictifs; l’UE, le Japon et le Royaume-Uni qui sont moulés et coulés dans l’UE/le Japon/le Royaume-Uni, dans les limites des contingents tarifaires trimestriels (CT).

Sont également exclues les importations en provenance du Canada et du Mexique, qui ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des contingents, mais qui pourraient réimposer des droits de douane sur des groupes de produits croissants après consultations; de l’Ukraine et, en cas de fusion et de coulée en Ukraine, de l’UE, qui sont exemptées de droits de douane jusqu’au 1er juin 2024; et de l’Australie, qui n’est pas soumise à des droits de douane, à des contingents ou à un mécanisme anti-surgissement.,