L’OMC ne parvient pas à un accord sur la pêche 

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) n’a pas réussi à conclure une deuxième phase de négociations en vue de parvenir à un accord sur la pêche entre ses 164 membres.

Que dit le projet d’accord de pêche qui n’a pas été adopté lors de la treizième conférence ministérielle (CM13) à Abou Dhabi (Émirats Arabes Unis)?

Une partie du projet est libellée comme suit:

Aucun membre n’accordera ou ne maintiendra de subventions à la pêche ou aux activités liées à la pêche qui contribuent à la surcapacité ou à la surpêche.

Aux fins du présent paragraphe, les subventions qui contribuent à la surcapacité ou à la surpêche comprennent:

Les subventions pour la construction, l’acquisition, l’entretien, la modernisation, la remise à neuf ou l’amélioration des navires. Les subventions pour l’achat ou la vente de navires de pêche. Les subventions pour l’achat ou la vente de bateaux de pêche. Des subventions pour l’achat ou l’entretien de machines et d’équipements pour les navires (y compris les engins de pêche et les moteurs, les machines de transformation du poisson, les techniques de recherche du poisson, les réfrigérateurs, les machines de triage ou de nettoyage du poisson). Subventions pour l’achat/les coûts du carburant, de la glace ou des appâts. Subventions pour les frais de personnel, les charges sociales ou les assurances. Le soutien des revenus des navires ou des opérateurs ou des travailleurs qu’ils emploient, à l’exception des subventions appliquées à des fins de subsistance pendant les fermetures saisonnières. Le soutien des prix du poisson capturé Les subventions pour l’assistance en mer Les subventions destinées à couvrir les pertes d’exploitation des navires ou des activités de pêche ou liées à la pêche.

Accord de pêche

Une subvention n’est pas incompatible avec l’article précédent si le membre qui accorde la subvention démontre que des mesures sont en place pour maintenir le stock ou les stocks de la ou des pêcheries concernées à un niveau biologiquement durable.

En ce qui concerne la première phase, les membres de l’OMC ont adopté en juin 2022 le texte de l’accord de l’OMC sur les subventions à la pêche, qui prévoit plusieurs disciplines importantes, notamment l’interdiction des subventions aux navires ou aux opérateurs pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), des subventions aux pêcheries de stocks surexploités et des subventions aux pêcheries hauturières non réglementées.

Prochaine tentative

«Lors de la deuxième vague de négociations sur les subventions à la pêche, certaines divergences ont été réduites, mais il en reste encore beaucoup d’autres», a déclaré le directeur général, M. Ngozi Okonjo-Iweala.

«J’avais espéré que nous pourrions conclure ces négociations à Abou Dhabi, mais vous avez ouvert la voie à leur conclusion lors de la prochaine conférence ministérielle, voire avant. Les moyens de subsistance de 260 millions de personnes qui dépendent directement ou indirectement de la pêche marine sont en jeu», a-t-il déclaré.