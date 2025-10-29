La Sedena refuerza 19 aduanas fronterizas en México

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que reforzó 19 aduanas fronterizas en México como parte de la Operación Frontera.

Desde el 5 de febrero de 2025, comenzó una operación en los estados de la frontera norte. Su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Además, busca localizar armamento y reducir los flujos migratorios. También incluye acciones de intercepción terrestre y la búsqueda de laboratorios clandestinos.

Aduanas fronterizas en México

Asimismo, se reforzaron 19 aduanas en la frontera norte para aumentar los procedimientos de inspección en recintos fiscales. En esta tarea participan 1,940 elementos del Ejército Mexicano y 10,000 de la Guardia Nacional.

Según datos de la Sedena, la estrategia ha dado resultados concretos: 5,447 detenidos, 4,115 armas aseguradas y 44,391 kilos de drogas decomisadas.

Estas acciones forman parte de operaciones interinstitucionales que buscan mantener el Estado de Derecho y reducir la incidencia delictiva.

Operación Baluarte

En otro frente, y dentro del “Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de Hidrocarburos” y el “Plan de Operaciones para la Inspección a la Importación, Transporte, Almacenamiento y Distribución de Gasolinas”, la Sedena puso en marcha la Operación Baluarte. En ella participa personal del Ejército y de la Guardia Nacional.

Del 7 de julio al 7 de agosto de 2025, se reforzaron 21 Puntos de Inspección Aduanera y 22 Terminales de Abastecimiento y Distribución de Pemex. En total, se desplegaron 774 elementos, divididos en partes iguales entre ambas corporaciones. El objetivo es frenar el tráfico ilegal de hidrocarburos desde Estados Unidos y evitar su almacenamiento ilícito.

En los puntos de inspección del norte del país, 378 efectivos realizan revisiones aleatorias en las salidas de las aduanas. Además, verifican permisos de almacenamiento y distribución, inspeccionan autotanques y otros medios de transporte, y presentan casos ante las autoridades competentes.

En las terminales de abastecimiento, 396 elementos vigilan las operaciones. Instalan puestos de revisión en los accesos, registran bitácoras de entrada y salida, y patrullan las instalaciones. También controlan el acceso del personal y supervisan las maniobras de carga y descarga de combustibles.

Según la Sedena, la operación ha permitido asegurar 44 vehículos y más de 1.9 millones de litros de hidrocarburo.