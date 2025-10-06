Pemex concluye la perforación de 20 pozos exploratorios

En 10 meses, Pemex concluyó la perforación de 20 pozos exploratorios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía.

Un pozo exploratorio es una perforación realizada para confirmar la existencia de petróleo o gas en una zona previamente no productiva o poco explorada.

Pozos exploratorios

Pemex intensificó su actividad exploratoria y la incorporación de reservas. Además, centró su estrategia en el uso eficiente de activos. Aplicó técnicas de recuperación en campos maduros e impulsó desarrollos en zonas prioritarias.

Entre octubre de 2024 y junio de 2025, concluyó la perforación de 20 pozos exploratorios. Como resultado, incorporó 282 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reservas 3P.

Con la terminación del pozo Bakte-1DEL prevista para finales de agosto, se proyecta alcanzar un total de 312 MMbpce.

En la porción marina de las Cuencas del Sureste, se realizaron descubrimientos de los pozos Tlatitok-101 y Konen-1, mientras que en la porción terrestre de estas cuencas, se registraron hallazgos de los pozos Macavil-1, Puk-1, Popte-1A, Jep-1 e Iklum-1A, actualmente en evaluación. Paralelamente,

PEMEX concluyó el estudio sísmico Ixachi 3D, el más extenso de América Latina con 1,346 km², y avanzó en permisos, topografía y perforación, incluyendo la adquisición sísmica en Ampliación Huelitli (27 km²).

Para finales de agosto, se proyecta concluir el pozo Bakte-1DEL y completar 250 km² adicionales de información sísmica, fortaleciendo la certidumbre sobre las reservas del campo Bakte.

Plan estratégico

El 4 de agosto de 2025, Fitch elevó la calificación de deuda de Pemex de B+ a BB, con perspectiva estable. Un mes después, el 8 de septiembre, Moody’s hizo lo mismo al subir la nota de B3 a B1.

Un día después del anuncio de Fitch, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y Pemex presentaron el Plan Estratégico 2025-2035. El documento traza la ruta financiera y productiva para la próxima década.

El plan prioriza la soberanía energética y la inversión privada. También pone énfasis en la cadena tradicional de hidrocarburos, sin dejar de lado los retos industriales, logísticos y administrativos. Asimismo, define el papel de Pemex en la transición hacia energías renovables.