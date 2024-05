Send an email

L’innovation chez Cemex: CO2, énergie et changement climatique

Les développements en matière d’innovation chez Cemex vont au-delà des produits et sont liés au CO2, à l’énergie propre et au changement climatique.

Fondée en 1906, Cemex est active dans l’industrie des matériaux de construction et est l’une des plus grandes entreprises de ciment au monde.

Dans le cadre de ses projets, l’entreprise s’est fixé des objectifs importants pour décarboniser ses activités et ramener son empreinte CO2 sur le béton à zéro.

Parmi les innovations en cours de développement, citons de nouvelles approches pour réduire le facteur clinker, créer de la valeur à partir du CO2, utiliser le CO2 dans la minéralisation (carbonatation) des matériaux (par exemple le béton recyclé), des technologies pour réutiliser les déchets afin de permettre leur réutilisation et leur recyclage, et explorer les sources d’énergie renouvelables pour remplacer les combustibles fossiles.

Le clinker est la principale matière première granulaire, d’une taille typique de 3 à 25 millimètres, utilisée pour produire le ciment portland. Il est fabriqué en calcinant un mélange de calcaire et d’argile à une température élevée.

L’innovation chez Cemex

L’entreprise a innové dans la technologie des produits, comme le béton à haute performance; les processus de production, comme l’utilisation de fours à ciment plus efficaces sur le plan énergétique; la logistique, comme la mise en œuvre de technologies de suivi et de gestion de la flotte; les services, comme la conception de mélanges sur mesure; et la durabilité, comme le développement de ciments à faible teneur en carbone.

En 2022, l’un de ses projets a fourni un exemple de création de valeur à partir du CO2 en démontrant qu’il est possible d’utiliser directement le CO2 tel quel provenant des gaz de combustion pour produire des nanomatériaux de carbone, qui ont à leur tour plusieurs utilisations de grande valeur dans les domaines de l’automobile, de l’électronique et de la médecine, entre autres.

Cemex travaille également sur l’utilisation de l’énergie solaire thermique concentrée pour alimenter l’ensemble du processus de production de clinker avec de l’énergie renouvelable.

Recherche

En 2022, l’entreprise a produit le tout premier clinker solaire. En outre, elle met au point des procédés permettant de microniser des matériaux susceptibles de remplacer le clinker et constate qu’en raison de la réactivité plus élevée de ces matériaux, elle peut s’attendre à réduire encore le facteur clinker dans ses produits cimentiers.

Le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CSC) est un autre axe central de ses recherches.

Cemex prévoit qu’environ 30 % de ses émissions totales de CO2 pourront un jour être réduites grâce au CSC.

Le CSC est un élément important de la réalisation de sa stratégie «zéro béton» d’ici à 2050.