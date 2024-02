Industrie des boissons: pénurie d’eau et changement climatique 

L’industrie des boissons met de plus en plus l’accent sur la question de la pénurie d’eau à l’échelle mondiale en tant qu’ingrédient majeur.

En outre, l’eau est vitale pour la production des ingrédients agricoles dont dépendent de nombreuses entreprises de l’industrie des boissons dans leurs processus de fabrication.

Elle est également essentielle à la prospérité des communautés desservies par ces entreprises et des écosystèmes dans lesquels elles opèrent.

Selon le rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau, la consommation d’eau a augmenté d’environ 1% par an au cours des 40 dernières années.

On estime également qu’en raison de la croissance démographique, du développement socio-économique et de l’évolution des modes de consommation, la consommation d’eau continuera d’augmenter à un rythme similaire d’ici à 2050. Cette augmentation est particulièrement concentrée dans les pays à faibles et moyens revenus, notamment dans les économies émergentes.

Industrie des boissons

Pour The Coca-Cola Company, il est clair que l’eau est une ressource limitée dans de nombreuses régions du monde, confrontée à des défis sans précédent en raison de la surexploitation, de la demande croissante de denrées alimentaires et d’autres produits de consommation et industriels dont les processus de fabrication nécessitent de l’eau.

À cet égard, la société a également souligné la pollution croissante et la sensibilisation accrue aux contaminants potentiels, la mauvaise gestion, le manque de ressources physiques ou d’accès financier à l’eau, les tensions sociopolitiques dues au manque d’infrastructures publiques dans certaines régions du monde, et les effets du changement climatique.

Alors que la demande en eau continue d’augmenter dans le monde, que l’eau se raréfie et que la qualité de l’eau disponible se détériore, The Coca-Cola Company et ses partenaires d’embouteillage peuvent subir des coûts plus élevés ou être confrontés à des contraintes de capacité et à un risque d’atteinte à la réputation.

Dioxyde de carbone

On craint de plus en plus qu’une augmentation progressive des températures moyennes mondiales due à une concentration plus élevée de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère ne provoque des changements significatifs dans les schémas météorologiques du monde entier et une augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles.

La baisse de la productivité agricole dans certaines régions du monde en raison de l’évolution des conditions météorologiques peut limiter la disponibilité ou augmenter le coût de produits agricoles clés tels que la canne à sucre, le maïs, la betterave sucrière, les agrumes, le café et le thé.

Le changement climatique peut exacerber les conditions météorologiques extrêmes, entraînant une pénurie d’eau ou des inondations, et provoquer une nouvelle détérioration de la qualité de l’eau dans les régions touchées, ce qui pourrait limiter la disponibilité de l’eau.