L’informatique quantique: intelligence artificielle, IdO et 3D

L’informatique quantique est un écosystème technologique émergent et en développement rapide qui s’est avéré prometteur en termes de capacités informatiques potentiellement perturbatrices, note Quantum Computing.

L’adoption rapide de technologies telles que l’intelligence artificielle, l’imagerie 3D et l’internet des objets (IoT) a permis d’augmenter de manière exponentielle la production de données, ce qui a stimulé la demande de calcul haute performance.

Les estimations sur la taille de cette industrie varient, mais selon Grand View Research, le marché du calcul haute performance était évalué à 39,1 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre une valeur de 53,6 milliards de dollars d’ici 2027

Depuis environ 45 ans, les fabricants de processeurs à base de silicium ont réussi à doubler leur puissance de traitement tous les 18 à 24 mois, un phénomène connu dans l’industrie informatique sous le nom de «loi de Moore».

Récemment, l’industrie des processeurs informatiques a eu de plus en plus de mal à fournir des processeurs plus rapides et plus puissants en raison d’effets physiques fondamentaux qui limitent la poursuite de la réduction de la taille des transistors.

Malgré ces progrès en matière de transistors et de puissance de calcul, de nombreux problèmes informatiques parmi les plus importants au monde sont toujours considérés comme impossibles à résoudre avec les ordinateurs classiques d’aujourd’hui et de l’avenir prévisible.

Dans cette optique, Quantum Computing affirme que l’informatique quantique représente une alternative potentielle aux limites strictes actuellement atteintes par les ordinateurs conventionnels utilisant des processeurs à base de silicium. En effet, les ordinateurs quantiques appliquent les propriétés de la physique quantique pour fonctionner d’une manière fondamentalement différente.

L’informatique quantique

Les puces informatiques classiques utilisent des bits binaires (un et zéro) pour représenter l’information.

Avec un potentiel beaucoup plus important, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, qui tirent parti de certaines propriétés de la physique quantique pour effectuer des calculs qui seraient autrement difficiles à résoudre avec des ordinateurs classiques.

La recherche suggère que les ordinateurs quantiques pourraient être idéaux pour l’exécution d’algorithmes d’optimisation, où de nouvelles avancées dans les approches et le matériel de l’informatique quantique pourraient générer des avantages en termes de calcul par rapport aux systèmes conventionnels actuellement utilisés.

Big data

La capacité à résoudre des problèmes de calcul complexes en un temps raisonnable est particulièrement intéressante dans les domaines à forte intensité de calcul, notamment : les données massives, l’intelligence artificielle, les soins de santé et la cybersécurité.