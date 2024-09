Limites do Mecanismo Trabalhista de Resposta Rápida no T-MEC

O governo mexicano destacou um dos limites do Mecanismo Trabalhista de Resposta Rápida na estrutura do Acordo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Trata-se da não retroatividade dos acordos comerciais relacionados ao uso desse mecanismo.

Mecanismo de Resposta Rápida do Trabalho no T-MEC

Por um lado, o governo dos EUA foi a força motriz por trás do estabelecimento desse mecanismo, que ele enfatiza sempre que pode como uma forma de equilibrar melhor a concorrência entre os trabalhadores mexicanos e norte-americanos na produção de bens e serviços comercializados bilateralmente.

Por outro lado, o governo mexicano reiterou que o mecanismo em questão não deve ser usado de forma excessiva.

O Sexto Relatório da Presidência Mexicana destacou que uma decisão a favor do México no primeiro painel de arbitragem do Mecanismo Trabalhista de Resposta Rápida estabeleceu um precedente sobre a não retroatividade dos acordos comerciais, ao mesmo tempo em que promoveu um uso razoável e de boa-fé desse mecanismo.

Limites do Mecanismo Trabalhista

O governo mexicano tratou de 25 solicitações de revisão com esse recurso:

Em 18 casos, foram acordados cursos de ação corretiva ou foram tomadas medidas corretivas para uma possível negação de direitos.

Em dois casos, não foi constatada nenhuma negação.

Em dois casos, não houve recusa.

Em três casos, as solicitações foram rejeitadas ou estavam fora do escopo do mecanismo.

Outros dois casos permaneceram em análise.

Do total de solicitações recebidas, dois casos chegaram à fase do painel trabalhista: um foi favorável ao México devido à falta de jurisdição do painel e o outro continuou a ser processado.

Mineração

Em agosto de 2023, o governo dos EUA solicitou ao México que estabelecesse um Painel Trabalhista de Resposta Rápida para resolver disputas entre governos sobre a disputa trabalhista na Mina San Martin.

Essa mina está localizada em Sombrerete, Zacatecas, e produziu 4.647 toneladas de concentrados de cobre e 14.865 toneladas de zinco em 2023.

O conflito começou em julho de 2007, quando o Sindicato dos Mineiros entrou em greve na mina. Após 16 anos de disputas legais, a Junta Federal de Conciliação e Arbitragem (JFCA) emitiu uma resolução em 9 de junho de 2023. Essa resolução anulou o acordo de 23 de agosto de 2018, que havia encerrado a greve por meio de um acordo entre o Grupo Mexico e uma coalizão de trabalhadores.

Em 14 de junho de 2023, a JFCA decidiu sobre a imputabilidade da greve. Em sua decisão, reconheceu o Sindicato Minero como o titular do acordo de negociação coletiva. Além disso, declarou o Grupo Mexico responsável pela greve e o condenou a pagar salários e benefícios atrasados. Por fim, a greve foi encerrada.

Nenhum produto foi exportado dessa mina para os Estados Unidos.

Dessa forma, o caso permitiu que os limites do Mecanismo Trabalhista de Resposta Rápida no T-MEC fossem colocados em prática.