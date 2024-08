De propriedade da Nexa Resources, a fundição de Cajamarquilla é atualmente a maior fundição de zinco da América Latina.

É também a única fundição de zinco da América Latina fora do México e do Brasil, de acordo com a Wood Mackenzie.

Ela utiliza o processo RLE para produzir zinco metálico.

Com uma capacidade de produção anual de 344.400 toneladas de zinco metálico, a fundição de Cajamarquilla produziu 323.100 toneladas de zinco metálico disponíveis para venda em 2023.

Fundição de zinco

A Nexa Resources possui e opera seis minas subterrâneas polimetálicas de longa duração:

3 localizadas nos Andes centrais do Peru.

2 localizadas no estado de Minas Gerais, no Brasil.

1 no estado de Mato Grosso, no Brasil.

A fundição de Cajamarquilla, localizada no distrito de Lurigancho/Chosica, em Lima, Peru, é acessível por estrada.

Nos últimos anos, como parte de sua evolução, Cajamarquilla alcançou eficiências operacionais significativas.

Entre elas, destacam-se os projetos de descongestionamento, que permitiram um aumento na produção de calcina.

Esse aumento vem tanto dos concentrados obtidos da Nexa Peru quanto do uso de calcina e óxido de waelz processados por terceiros.

Minas

Em termos de sua produção principal, a fundição de Cajamarquilla produz zinco principalmente a partir de zinco contido em concentrados e, em menor escala, a partir de matérias-primas secundárias de zinco reciclado, também conhecido como concentrado pré-tratado.

Em 2023, a fundição consumiu um total de 341.000 toneladas de zinco contido em concentrados e matérias-primas secundárias.

Dessas quantidades, 27,2% vieram das minas da Nexa Resources, 68,5% de concentrados de terceiros e 4,3% de matéria-prima secundária.

Subprodutos

Em termos de vendas, em 2023, a fundição de Cajamarquilla vendeu aproximadamente 326.400 toneladas de zinco metálico.

Desse total, 30,6% do volume foi para a América Latina (incluindo o México), 19,6% para a Europa, 14,7% para os Estados Unidos, 20,1% para comerciantes internacionais e 15,1% para a Ásia.

Além disso, a fundição produz outros subprodutos, como ácido sulfúrico, concentrado de prata, cimento de cobre, dióxido de manganês, óxidos (cinzas) e barras de cádmio, que são vendidos principalmente para comerciantes internacionais e clientes locais.