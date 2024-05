Garrafas de plástico: a Coca-Cola FEMSA paga mais pelas matérias-primas

A Coca-Cola FEMSA, a maior engarrafadora franqueada de produtos Coca-Cola, viu um aumento em seus custos relacionados a garrafas de plástico em 2023, devido ao aumento do preço da resina PET.

Para ser mais preciso: o preço médio que a Coca-Cola FEMSA pagou pela resina PET em dólares americanos em 2023 aumentou 32,5% em relação a 2022 em todos os territórios da Coca-Cola FEMSA.

O que é resina PET? Um tipo de plástico, um material leve, durável e versátil usado para fazer garrafas, entre outros produtos.

Os preços de certas matérias-primas, como a resina PET, garrafas de plástico acabadas, latas de alumínio, xarope de milho com alto teor de frutose e certos adoçantes, são pagos ou determinados com referência ao dólar americano.

A Coca-Cola FEMSA tem operações de engarrafamento e distribuição no México, Guatemala, Colômbia, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Uruguai, Brasil e Argentina.

Garrafas de plástico

A empresa compra edulcorantes, dióxido de carbono, resina PET e pré-formas para fabricar garrafas de plástico, garrafas de plástico e de vidro acabadas, latas, tampas e recipientes para fontes, bem como outros materiais de embalagem e matérias-primas.

Os contratos de engarrafamento da Coca-Cola FEMSA estabelecem que estes materiais só podem ser adquiridos a fornecedores aprovados pela The Coca-Cola Company (TCCC), a quem compra o concentrado.

A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 resultou em sanções e perturbações no mercado, incluindo quedas nos mercados bolsistas regionais e globais, uma volatilidade invulgar nos mercados globais de matérias-primas e desvalorizações significativas da moeda russa.

Logística

Ao mesmo tempo, o transporte marítimo foi afetado por ataques militares no Médio Oriente e por problemas relacionados com as alterações climáticas na capacidade de travessia do Canal do Panamá.

Além disso, os preços em um determinado país podem aumentar em função das mudanças nas taxas de câmbio aplicáveis.

Os custos mais significativos da matéria-prima de embalagem da Coca-Cola FEMSA provêm da compra de resina PET, cujo preço está relacionado com os preços do petróleo bruto e com a oferta global de resina PET.

Como a alta volatilidade das taxas de câmbio afetou e continua afetando a maioria dos territórios onde a Coca-Cola FEMSA opera, o preço médio da resina PET em moeda local foi maior em todos os seus territórios.