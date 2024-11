Les superordinateurs NVIDIA et les restrictions imposées par la Chine

Les superordinateurs NVIDIA sont parmi les meilleurs au monde, mais la société est confrontée à des restrictions sur les exportations vers la Chine.

En octobre 2022, le ministère américain du commerce a émis des contrôles spécifiques sur la Chine. Les mesures couvrent à la fois les logiciels de conception de puces logiques avancées et les équipements de semi-conducteurs. En outre, elles incluent les services que les Américains fournissent pour produire des puces logiques et mémorielles avancées.

De même, le département du commerce a restreint l’exportation de certaines puces vers la Chine, en particulier celles qui ont des applications dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et des supercalculateurs. Les restrictions concernent les puces ainsi que les logiciels, le matériel, l’équipement et la technologie utilisés dans le développement et la fabrication de ces composants vers la Chine, y compris Hong Kong et Macao, ainsi que vers la Russie.

Les produits concernés sont les circuits intégrés A100 et H100, ainsi que les systèmes DGX et toutes les cartes contenant ces circuits. En réaction, des entreprises technologiques américaines telles que NVIDIA, AMD et Intel ont annoncé qu’elles fabriqueraient des puces pour la Chine avec des spécifications juste en dessous des niveaux restreints.

Superordinateurs NVIDIA

Les chercheurs et les développeurs se tournent vers les solutions NVIDIA pour accélérer une large gamme d’applications importantes. Celles-ci vont de la simulation de la dynamique moléculaire aux prévisions météorologiques. Avec plus de 3,500 applications prises en charge, l’informatique NVIDIA alimente des domaines de découverte prometteurs, tels que la science des matériaux, les prévisions climatiques, la simulation de soufflerie et la génomique.

NVIDIA équipe plus de 75% des supercalculateurs de la liste mondiale TOP500. NVIDIA est actuellement le premier concepteur de puces d’intelligence artificielle en termes de chiffre d’affaires et d’utilisation dans la recherche sur l’intelligence artificielle.

Supercalculateur

De plus, certains futurs circuits intégrés de NVIDIA doivent respecter des exigences de licence. Cela est nécessaire s’ils atteignent des seuils de performance spécifiques et des niveaux d’E/S de puce à puce. Cette obligation concerne également les systèmes ou cartes intégrant ces circuits.

Par ailleurs, des licences sont requises pour exporter divers produits. Cela inclut les produits de réseau destinés à certains utilisateurs finaux et certaines applications en Chine.

Les solutions informatiques de NVIDIA comprennent des serveurs et des plates-formes de supercalcul. Celles-ci intègrent des GPU, des DPU, des interconnexions et des progiciels de calcul haute performance (HPC) et d’intelligence artificielle. Enfin, NVIDIA propose le logiciel NVIDIA AI Enterprise, le service DGX Cloud et une collection croissante de bibliothèques d’accélération, d’API, de SDK et de cadres d’application spécifiques à un domaine.