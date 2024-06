Les principaux clients d’Editorial Televisa

Editorial Televisa, entreprise spécialisée dans l’édition de magazines et de contenus éditoriaux, a mis en évidence ses principaux clients.

Pour ce faire, elle a regroupé ses clients en quatre blocs : les clients de diffusion, la publicité, les abonnements et les autres revenus.

Editorial Televisa

Actuellement détenue par Ollamani, cette entreprise a été fondée en 1960 et fait partie du Grupo Televisa, qui englobe la production télévisuelle, cinématographique et radiophonique, entre autres activités.

Voici quelques-uns de ses principaux clients:

Clients de la distribution

Distribuidora Intermex et SEFECO Mexico.

Clients publicitaires

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, Fábricas de Calzado Andrea, Diltex, Coppel, Farmacias de Similares, Dolce e Gabbana et Diageo México Comercializadora.

Clients abonnés

Corporación Novavisión, Unión Editorialista et le grand public.

Clients des licences de marques propres à l’étranger

Wellness Talk Media Broadcasting Network Corp, aux États-Unis et Charly Producciones, au Chili.

Autres clients générateurs de revenus

Editorial Panini Mexico, Impresora y Editora Infagon, Facebook Ireland Limited et Televisa Interactive Media.

Parmi les clients d’Editorial Televisa, Distribuidora Intermex représente à elle seule plus de 10 % des recettes consolidées d’Ollamani et est le client qui commercialise les magazines imprimés dans les différentes chaînes à l’échelle nationale. Il s’agit d’un client qui commercialise les magazines imprimés sur les différentes chaînes du pays. Il existe une dépendance car il est le seul à couvrir le territoire national.

Les publications

Avec des millions de lecteurs dans les médias imprimés et numériques, Editorial Televisa est l’un des éditeurs les plus importants et les plus diversifiés d’Amérique latine.

Ses titres populaires couvrent des sujets allant du sport à la santé, en passant par la mode, la maison, le style de vie et les divertissements.

Ses magazines comprennent Caras, Vanidades, Cosmopolitan, Traveler, Eres et National Geographic.