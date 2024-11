Les importations de puces semi-conductrices en Chine chutent de 16%

Les importations de puces semi-conductrices en Chine ont chuté de 16 % en 2023, en glissement annuel, pour atteindre 377 milliards de dollars.

En 2022, la Chine a réduit ces achats à l’étranger de 3,9%, selon les données de l’Administration générale des douanes du pays.

Les puces à semi-conducteurs sont essentielles dans le circuit d’une variété de produits. Il s’agit notamment d’onduleurs, de chargeurs intégrés, d’ordinateurs, d’appareils de télécommunications, de capteurs automobiles et de produits électroniques grand public. Elles sont également utilisées dans les systèmes de contrôle et l’automatisation industrielle.

Toutefois, la fabrication de puces semi-conductrices a diminué au début des années 2020. Cela s’explique par les fermetures d’usines dues à Covid-19. Puis, avec la réouverture des usines, la demande de produits contenant des puces à semi-conducteurs a commencé à croître.

Importations de puces semi-conductrices en Chine

Un rapport de la Commission d’examen de l’économie et de la sécurité américano-chinoise note que les restrictions imposées par les États-Unis en 2022 ont ralenti la capacité de la Chine à développer et à fabriquer des semi-conducteurs avancés. Ces restrictions ont limité son accès à des segments clés de l’industrie des puces qui pourraient renforcer son armée.

Le rapport montre également comment ces mesures ont conduit la Chine à intensifier ses efforts. Par exemple, elle a cherché à attirer des talents étrangers dans son industrie des puces, à contourner les contrôles à l’exportation et à étendre ses activités d’espionnage. Elle a également encouragé l’innovation locale.

En septembre 2023, Huawei a lancé un smartphone qui utiliserait une puce fabriquée en Chine et dotée d’une capacité de performance 5G, malgré les restrictions imposées par les États-Unis. Toutefois, la capacité de la Chine à produire ces puces à grande échelle dans le pays reste incertaine.

Capacité de main-d’œuvre

En Chine, l’inégalité d’accès à une éducation de qualité est évidente. L’écart entre les zones urbaines et rurales affecte la capacité du pays à développer une main-d’œuvre qualifiée dans l’ensemble du pays.

D’autre part, le rapport note que cette situation a plusieurs implications pour les États-Unis. À court terme, les initiatives du Parti et de l’État chinois, qui orientent les ressources vers des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs, pourraient poser des problèmes aux États-Unis. À plus long terme, toutefois, les lacunes du système éducatif chinois pourraient limiter la compétitivité économique et technologique du pays.