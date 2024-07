Les importations de biens intermédiaires vers le Mexique ont augmenté de 1,3% de janvier à mai 2024 par rapport à la même période en 2023.Les biens à usage intermédiaire sont utilisés dans la production et subissent des changements ou sont intégrés à d’autres biens pour créer de nouveaux produits.Sur l’ensemble de l’année 2023, les importations de biens intermédiaires sur le marché mexicain se sont élevées à 452,891 milliards de dollars, soit une baisse de 4,9% par rapport à 2022, selon les données de la Banque du Mexique.Au Mexique, plusieurs types de biens à usage intermédiaire sont importés et sont essentiels à diverses industries. Il s’agit notamment des composants électroniques et électriques, tels que les semi-conducteurs, les circuits intégrés et les équipements de télécommunications. Ces composants sont essentiels pour l’électronique grand public et l’industrie automobile, car ils facilitent les progrès technologiques et une production efficace.

Importations de biens intermédiaires

Les produits chimiques et pétrochimiques représentent également un groupe important de ces importations. Ils comprennent les plastiques, les résines, les engrais, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques industriels, tous essentiels pour diverses applications industrielles et commerciales dans le pays, de l’industrie manufacturière à l’agriculture et à la santé.Quelle a été l’évolution des importations de biens à usage intermédiaire au Mexique au cours des cinq dernières années, en millions de dollars?

2019: 352,847.

2020: 303,733.

2021: 403,151.

2022: 476,145.

2023: 452,891.

Selon les chiffres préliminaires pour 2023, les importations totales (hors services) au Mexique ont affiché une baisse de 1,0% par rapport à 2022. Cette tendance est due à une augmentation de 3,1% des importations non pétrolières et à une baisse notable de 30,2% des importations pétrolières par rapport à l’année précédente. Au sein de ces importations, les biens intermédiaires représentent 75,7%, les biens de consommation 14,6% et les biens d’équipement 9,7%.Selon les chiffres préliminaires pour 2023, les exportations totales du Mexique (hors services) ont augmenté de 2,6% par rapport à 2022. Cette augmentation est principalement due à une hausse de 3,9% des exportations non pétrolières et à une baisse de 14,8 % des exportations pétrolières par rapport à l’année précédente. En 2023, les plus fortes augmentations annuelles des exportations ont été observées pour les équipements professionnels et scientifiques (20,6%), les produits automobiles (13,2%), l’optique photographique et l’horlogerie (12,9%), le textile, l’habillement et le cuir (1,8%), et les produits chimiques (1,0%).