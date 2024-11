Les exportations de mayonnaise se distinguent dans les ventes de Herdez

Les exportations de mayonnaise du Grupo Herdez se sont distinguées parmi les achats à l’étranger de l’entreprise mexicaine au troisième trimestre 2024.

De juillet à septembre de cette année, les exportations de Grupo Herdez ont totalisé 982 millions de pesos, soit une augmentation de 37,9% en glissement annuel, principalement due à la mayonnaise.

De quoi se compose la mayonnaise traditionnelle? Du jaune d’œuf, du vinaigre et de l’huile. Le vinaigre peut être remplacé par du citron. On peut également y ajouter de la moutarde, du sel et du poivre.

La mayonnaise industrielle contient au moins 65% d’huile végétale. Elle peut contenir ou non du jus de citron. Elle doit contenir au moins 6% de jaune d’œuf liquide commercial ou son équivalent. En outre, elle contient de l’eau, du vinaigre, des sucres, du sel, des épices et des assaisonnements. Et au moins 0,9% de protéines.

Exportations de mayonnaise

Le Grupo Herdez a enregistré une augmentation de ses exportations au cours du troisième trimestre. Cette croissance est due à la bonne performance de la mayonnaise dans le canal libre-service et à une pénétration accrue dans le canal des clubs de prix dans de nouvelles régions. En outre, les conditions de change favorables ont également contribué à cette croissance.

En dollars, les ventes ont augmenté de 24,1% au cours du trimestre. Sur une base cumulative, elles ont atteint 2,337 millions de pesos, soit une augmentation de 27,1% par rapport à l’année précédente.

Les produits de l’entreprise dans ce segment comprennent des aliments en conserve et emballés, principalement de la mayonnaise, des piments, des sauces mole et des sauces maison.

Marché mexicain

Au Mexique, la mayonnaise est un ingrédient populaire dans la préparation d’une grande variété de plats. Elle est également mélangée à de nombreux types d’aliments, tels que le thon, le poulet, le maïs, les hamburgers, les hot-dogs et les sandwichs, entre autres.

Une tendance intéressante au Mexique est que les marques de mayonnaise les plus populaires proposent des produits avec une touche de citron. C’est le cas des grandes marques telles que McCormick (McCormick de México), Hellmann’s (Cocina Productos) et La Costeña (Conservas La Costeña).

Si l’on considère l’ensemble de ses segments, les ventes nettes du Grupo Herdez entre juillet et septembre 2024 se sont élevées à 9,345 millions de pesos. Cela représente une augmentation de 3,5% par rapport au même trimestre de 2023.

Cependant, le revenu d’exploitation et l’EBITDA ont tous deux diminué. Ces chiffres ont diminué de 0,4% et de 0,1%, respectivement, pour atteindre 1,277 millions de pesos et 1,598 millions de pesos.