Le «problème du thon et des dauphins»: OMC

Un rapport publié par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) décrit comme suit le «problème du thon et des dauphins» et les moteurs de l’écologisation de la chaîne de valeur mondiale.

Le Pacifique tropical oriental (ETP), une large bande de l’océan Pacifique qui s’étend du Mexique au Pérou, est la seule région au monde où de grands groupes de dauphins dominent les bancs de thons, accompagnés de bandes d’oiseaux marins.

Cette rencontre permet de localiser visuellement de grands bancs de thons en recherchant les oiseaux marins, qui suivent de près les thons.

Une fois que les dauphins sont aperçus plus près de la surface de l’océan, ils sont pourchassés et entourés de sennes coulissantes pour capturer les bancs de thons situés sous eux.

Une senne est un grand filet encerclant qui pend verticalement dans l’eau avec son bord inférieur soutenu par des poids et son bord supérieur soutenu par des flotteurs.

Une fois le banc de thons encerclé, le filet se «referme» au fond, capturant les dauphins qui suivent les thons.

On estime que plus de 7 millions de dauphins ont été tués par les thoniers senneurs depuis la fin des années 1950, et cela est uniquement dû aux empêtrements.

Thon et dauphins

Les recherches suggèrent que la persécution et la pêche à la senne coulissante peuvent également avoir de nombreux autres impacts négatifs sur les dauphins, notamment une augmentation de la mortalité fœtale et des petits, la séparation des femelles en lactation et de leurs petits, une diminution de la fécondité, une augmentation due à la prédation, une perturbation de l’accouplement et d’autres systèmes sociaux, et une perturbation écologique. .

Au milieu des années 1960, la mortalité élevée des dauphins dans la pêcherie de thon à la senne coulissante à prise de force a attiré l’attention du grand public aux États-Unis, conduisant à des appels au gouvernement pour qu’il prenne des mesures qui ont finalement conduit à la promulgation de la Loi sur la protection des mammifères marins. (MMPA) en 1972 dans le but de réduire la mortalité des dauphins à «des niveaux négligeables proches de zéro».

La mortalité des dauphins étant restée élevée après l’adoption de la MMPA, la législation a été rendue plus stricte lors d’amendements ultérieurs qui ont conduit de nombreux navires américains à s’enregistrer sous les pavillons d’autres pays ou à pêcher le thon dans d’autres régions géographiques, en utilisant d’autres méthodes.

Réseaux

Des modifications des méthodes de pêche à la senne coulissante ont été identifiées relativement tôt pour réduire la mortalité des dauphins au filet maillant.

Elles vont de solutions simples, comme l’utilisation de nageurs et de plongeurs pour démêler et relâcher les dauphins et l’utilisation de projecteurs à haute intensité pour éclairer les dauphins dans les filets la nuit, jusqu’à des solutions plus techniques.

Par exemple, le «backdown», par lequel le bateau navigue en marche arrière après que la senne coulissante a été lancée et qu’environ les deux tiers du filet ont été ramenés à bord du bateau, libérant les dauphins tandis que les thons ont tendance à rester en dessous des dauphins dans une profondeur plus profonde. une partie du réseau.

Placer un panneau de «sécurité des dauphins» composé d’un filet à mailles relativement petites sur la senne coulissante pour entourer le sommet de la zone de recul où les dauphins sont le plus susceptibles de se rassembler s’est également révélé très efficace.

Alors que les navires américains ont quitté la flotte de la PTO en raison des exigences strictes de la MMPA, des navires d’autres pays sont entrés en plus grand nombre, de sorte que le nombre de navires utilisant des sennes coulissantes dans la PTO a continué d’augmenter.

Les amendements de 1984 à la MMPA ont introduit des embargos sur les importations de thon provenant de flottes ayant une mortalité des dauphins plus élevée que la flotte américaine, en raison des craintes que les progrès des États-Unis dans la réduction de la mortalité des dauphins soient contrecarrés par une mortalité plus élevée des navires non américains.

Embargo sur le thon

En 1988, les exigences en matière de mortalité des dauphins imposées aux importations de thon ont été rendues encore plus strictes.

Dans le même temps, la pression environnementale de l’opinion publique a conduit les trois plus grands fabricants de thon en conserve aux États-Unis à agir volontairement pour n’acheter que du thon capturé par des méthodes autres que la pêche à la senne coulissante.

L’embargo américain sur la vente de thon pêché à la senne a été levé en 1997 après des contestations du Mexique et d’autres pays dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Entre-temps, un amendement de 1990 à la MMPA a établi le label « Dolphin Safe », qui exigeait que pendant toute la durée du voyage pour lequel le thon était capturé, les sennes coulissantes ciblant les dauphins ne soient pas déployées à la surface de la mer, comme l’exige une vérification par un observateur certifié.

Les étiquettes, combinées à un militantisme environnemental visant à faire pression sur les principaux détaillants américains, ont effectivement exclu le thon pêché par les dauphins du vaste et lucratif marché américain.

Le Mexique a contesté le label Dolphin Safe à plusieurs reprises en vertu de la règle de non-discrimination de l’OMC et l’organe d’appel de l’OMC a statué contre les États-Unis en 2012 et 2015, arguant que le label ne prenait pas en compte le risque pour les dauphins lié à d’autres méthodes de pêche au thon.

Après que les États-Unis ont adapté l’étiquette, l’organe d’appel a confirmé la mesure en 2019 et a jugé qu’elle était pleinement conforme aux règles de l’OMC.

Multilatéralisme

Au début des années 1990, avant la levée de l’embargo sur le thon non conforme à la MMPA, le désir des flottes étrangères de réintégrer le marché américain a constitué la base d’une série d’initiatives multilatérales.

En 1992, avec l’Accord de La Jolla, 10 pays pêcheurs (dont les États-Unis et le Mexique) ont établi le Programme international de conservation des dauphins axé sur la comparabilité de la mortalité des dauphins avec la flotte américaine sous le label MMPA et Dolphin Safe.

L’accord a introduit deux éléments clés: (la limite de mortalité des dauphins (LMD) non transférable par navire, en vertu de laquelle une fois qu’un navire a atteint sa propre DML, la pêche à la senne dirigée contre les dauphins devait cesser, et un navire changeant de pavillon conservait sa DML. et un Groupe d’examen international (IRP) chargé d’examiner les cas de non-respect apparent de l’Accord de La Jolla sur la base des rapports des observateurs des pêches.

Outre les représentants des parties à l’accord, le groupe comprenait des représentants élus de l’industrie et des ONG, augmentant ainsi la transparence et la responsabilité.

En 1995, la Déclaration de Panama a été signée par 12 pays. Il a réaffirmé l’engagement de réduire la mortalité des dauphins à des niveaux proches de zéro, a déclaré l’intention des nations d’établir formellement des LMD strictes pour des stocks spécifiques par navire, et a convenu de placer des observateurs de pêche sur chaque grand navire à senne coulissante pour surveiller la mortalité des dauphins.

Ressources marines

Enfin, en 1998, les éléments de l’Accord de La Jolla et de la Déclaration de Panama ont été formellement incorporés dans l’Accord sur le Programme international de conservation des dauphins (AIDCP), un accord multilatéral juridiquement contraignant ayant trois objectifs principaux:

Réduire progressivement la mortalité accidentelle des dauphins dans la pêcherie de thon à la senne coulissante dans la zone de l’Accord à des niveaux proches de zéro, en établissant des limites annuelles.

Rechercher des moyens écologiquement rationnels pour capturer les gros thons à nageoires jaunes non associés aux dauphins dans le but d’éliminer la mortalité des dauphins dans cette pêcherie.

Assurer la durabilité à long terme des populations de thon dans la zone de l’accord, ainsi que celle des ressources marines liées à cette pêcherie, en tenant compte de l’interrelation entre les espèces de l’écosystème.

Il a également fait en sorte que la participation régulière à des séminaires d’information pour sensibiliser les capitaines de pêche à l’atténuation des prises accessoires soit une condition requise pour la certification permettant de participer à la pêche à la senne coulissante dans le cadre de l’accord.

Ensemble, ces facteurs institutionnels, commerciaux et technologiques ont réduit de plus de 99 % la mortalité des dauphins due aux empêtrements.

Cependant, on ne sait pas exactement si et dans quelle mesure les populations de dauphins se sont rétablies.

En effet, mener des enquêtes complètes et répétées pour obtenir des estimations rigoureuses des populations de dauphins nécessite un financement important, sans parler des défis logistiques d’une zone aussi vaste et isolée, et de la nature multinationale de la pêcherie, qui complique la collecte de données. réglementation et application.

Une action multilatérale est nécessaire pour surveiller les résultats biophysiques de l’action conjointe des pays.