Les exportations chinoises de batteries lithium-ion sont montées en flèche au cours des quatre dernières années pour atteindre 65 milliards d’USD d’ici à 2023.

Selon les données de l’administration générale des douanes chinoises, il s’agit d’un montant record.

La Chine est non seulement le premier exportateur mondial de batteries lithium-ion, mais elle détient déjà 52,1 % des ventes externes mondiales de ces produits.

Les statistiques suivantes illustrent la croissance de la Chine dans ce domaine:

2019 : 13 031 millions de dollars.

2020 : 15 939 millions de dollars.

2021 : 28 429 millions de dollars.

2022 : 50,919 milliards de dollars.

2023 : 65 008 millions de dollars.

Exportations chinoises de batteries lithium-ion

Le 14 mai, le président américain Joe Biden a ordonné au représentant américain au commerce d’augmenter la taxe de la section 301 sur les batteries lithium-ion des véhicules électriques à 25% en 2024.

Afin de donner aux constructeurs automobiles le temps de s’adapter aux nouvelles exigences, l’accord États-Unis-Mexique-Canada (ACEUM) leur donne la possibilité de demander un régime de transition alternatif (ATR), qui permet d’élaborer un plan sur mesure pour atteindre progressivement les niveaux de contenu régional sur une période maximale de cinq ans avant de satisfaire aux exigences standard.

Certains producteurs ont notamment demandé un ATR pour des véhicules se trouvant au milieu de leur cycle de production.

Apparemment, selon le représentant américain au commerce (USTR), cette approche a permis aux producteurs de se concentrer sur des investissements à court terme pour la production locale de certains composants clés, tels que les moteurs et d’autres pièces de base, sans causer de graves perturbations dans le cycle de production actuel.

Véhicules électriques

L’USTR a noté que plusieurs producteurs ont demandé des ATR pour les véhicules électriques et les véhicules électriques hybrides en raison du manque actuel de disponibilité des batteries lithium-ion nord-américaines et des intrants connexes (par exemple, les cellules) nécessaires pour satisfaire aux règles d’origine standard.

Bien que des investissements sans précédent soient en cours pour augmenter la production de batteries en Amérique du Nord, une grande partie de ces investissements ne sera pleinement réalisée qu’après 2025.

Par conséquent, certains producteurs dépendent de batteries et de piles non originaires pour alimenter la production actuelle de véhicules électriques et hybrides.

Si les investissements ne sont pas entièrement réalisés d’ici 2025, les fabricants de VE ont fait remarquer qu’ils seraient confrontés à des difficultés supplémentaires pour respecter les règles d’origine du ACEUM à ce moment-là.