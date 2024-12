Les définitions de la politique étrangère de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum doit définir sa propre politique étrangère, après l’abandon de ce domaine au cours des six dernières années, a déclaré Roberta Lajous, ambassadrice du Mexique à la retraite.

Mme Lajous a estimé que le Mexique devait désormais donner la priorité à la coordination avec les États-Unis et le Canada.

Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a menacé d’imposer des droits de douane généralisés sur les importations dans son pays, ainsi que des droits de douane spécifiques à des pays tels que la Chine, le Mexique et le Canada. Il l’a fait en arguant de l’insuffisance des mesures prises en matière de migration et de trafic de drogue.

La politique étrangère de Claudia Sheinbaum

«L’offensive diplomatique que le Mexique doit mettre en place doit réunir les différents niveaux de gouvernement et le Congrès, car il existe également une diplomatie parlementaire, ainsi que des hommes d’affaires, des universitaires et de vastes secteurs de la société», a-t-elle déclaré.

Il y a quelques jours, elle a assisté à une réunion du Forum nord-américain à Ottawa, au Canada. Lors de cet événement, les participants ont analysé les implications du second mandat de Trump à la présidence des États-Unis. Ils ont également abordé la révision de l’accord Mexique-États-Unis-Canada (ACEUM), prévue pour 2026, mais dont le processus commencera en 2025.

«Les hommes d’affaires canadiens veulent effectivement négocier avec le Mexique inclus, car ils se rendent compte qu’il est plus difficile de négocier seul», a-t-il déclaré.

Premier partenaire commercial

La révision du ACEUM aura lieu dans un contexte où le Mexique est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis à partir de 2023 et avec la négociation éventuelle d’un accord global entre les pays nord-américains.

Mme Lajous est associée de recherche à la présidence de El Colegio de México et Global Fellow au Wilson Center à Washington, D.C. Elle a été ambassadrice du Mexique auprès de l’Union européenne. Elle a été ambassadrice du Mexique en Espagne, en Bolivie, à Cuba et en Autriche. Mme Lajous a également été directrice générale pour l’Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères (SRE).

Selon Mme Lajous, les hommes d’affaires du Mexique, des États-Unis et du Canada ont accumulé une grande expérience dans les négociations commerciales depuis 1994. De plus, ils ont renforcé leur organisation tout en évoluant et en s’instruisant mutuellement au fil des années.

«La carte nord-américaine est, selon moi, dans l’intérêt du Mexique», a déclaré Mme Lajous. Elle a également souligné que les trois nations nord-américaines devraient adopter une politique structurée vis-à-vis de la Chine.