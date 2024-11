Droits de douane de Donald Trump sur le Mexique: risque ou menace?

Les tarifs douaniers que Donald Trump a promis d’imposer au Mexique si la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum n’arrête pas une «avalanche de criminels et de drogues» aux États-Unis représentent-ils un risque réel ou peuvent-ils rester une simple menace?

Comme dans nombre de ses précédentes déclarations, Donald Trump fait preuve d’ambiguïté et formule des propositions aussi percutantes que possible dans un contexte de prosélytisme.

«Le Mexique nous envahit, mais maintenant nous avons une nouvelle présidente au Mexique. Elle est censée être une femme très gentille, c’est ce qu’on dit. Je ne la connais pas. Et je vais l’informer, dès le premier jour ou avant, que s’ils n’arrêtent pas ce flot de criminels et de drogues qui entrent dans notre pays, je vais immédiatement imposer des droits de douane de 25% sur tout ce qu’ils envoient aux États-Unis d’Amérique», a déclaré M. Trump lors d’un rassemblement en Caroline du Nord.

Si le Mexique est parvenu à une plus grande intégration productive et commerciale avec les États-Unis, dont il est devenu le premier partenaire commercial en 2023 et 2024, il est confronté à de graves problèmes dans le domaine de la sécurité publique et de la criminalité organisée.

Droits de douane sur le Mexique

Lors du même rassemblement, M. Trump a affirmé que sa décision de porter les droits de douane sur le Mexique à 25% avait «100% de chances de réussir».

En 2021, les fémicides (meurtres ciblés de femmes) ont augmenté d’environ 137% par rapport à 2015. En outre, d’autres crimes violents tels que les disparitions forcées et les enlèvements sont apparus régulièrement. Actuellement, le nombre de personnes disparues au Mexique est estimé à plus de 112 000. La plupart de ces cas ont été signalés depuis l’arrivée au pouvoir de Calderón.

Les organisations criminelles transnationales mexicaines se sont efforcées de répondre à la demande de drogue aux États-Unis. Parallèlement, elles se livrent à d’autres activités illicites, telles que la traite des êtres humains, le vol de carburant, le trafic d’armes et le blanchiment d’argent.

Un rapport du Government Accountability Office de 2021 a révélé qu’environ 70% des armes à feu récupérées au Mexique provenaient des États-Unis.

D’autre part, un rapport du Département du Trésor indique que la contrebande de masse d’argent se poursuit. Cependant, les organisations criminelles transnationales blanchissent désormais les produits de la drogue par le biais de systèmes complexes. Certains de ces systèmes impliquent des sociétés et des négociants en argent chinois.