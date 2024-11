Les carburants alternatifs dans Traxion: biométhane ou hydrogène?

Quels sont les carburants alternatifs qui seront utilisés par Traxion dans un avenir proche? Cette entreprise de transport évoque le biométhane ou l’hydrogène.

Le biométhane ou gaz naturel renouvelable est un carburant qui pourrait être utilisé dans les transports.

Ce carburant provient de diverses sources, telles que les fermes laitières, les stations d’épuration des eaux usées, les décharges de déchets solides municipaux et les déchets issus de la production alimentaire.

«Nous continuons à évaluer et à cartographier la disponibilité sur le marché et la faisabilité technico-économique des carburants alternatifs pour nos opérations, en nous concentrant particulièrement sur le biométhane et l’hydrogène», a déclaré Traxion.

Les carburants alternatifs

Selon African Agriculture Holdings, le biométhane, une fois capturé, subit un raffinage supplémentaire. Au cours de ce processus, l’eau, le dioxyde de carbone et d’autres composants sont éliminés. De cette manière, le biométhane est mis aux normes nécessaires pour alimenter les véhicules au gaz naturel.

D’autre part, la transition vers les biocarburants n’implique qu’une reconfiguration mineure de l’infrastructure existante. Il n’est pas nécessaire de remplacer complètement les bus, les stations-service, les avions, les raffineries, les automobiles et les flottes de camions.

Au moins jusqu’au troisième trimestre 2024, Traxion a poursuivi ses essais de biométhane dans un bus de passagers.

Enfin, le biométhane, dont la composition chimique est identique à celle du gaz naturel, évite des émissions supplémentaires de carbone dans l’atmosphère. Il contribue ainsi activement à la réduction du réchauffement climatique.

L’hydrogène

Au troisième trimestre 2024, l’entreprise a réalisé sa première étude d’impact sur la nature. Pour ce faire, elle a utilisé la méthodologie de la Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). L’analyse a conclu que le principal impact de ses activités est lié au réchauffement de la planète et au changement climatique.

L’hydrogène est l’élément le plus abondant et le plus propre de l’univers. Cependant, sur Terre, on le trouve principalement sous forme de composé avec d’autres éléments. Ce minéral est essentiel à la fabrication des engrais nécessaires à la production alimentaire mondiale. Il est également utilisé dans les transports, le raffinage du pétrole et la fabrication de l’acier, du verre, des produits pharmaceutiques, etc.

Aujourd’hui, la quasi-totalité de l’hydrogène est produite à partir d’hydrocarbures tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Les hydrocarbures sont des ressources polluantes et limitées. L’eau, en revanche, est une ressource infinie et renouvelable à l’échelle mondiale.

Actuellement, la méthode la plus courante pour obtenir de l’hydrogène vert consiste à diviser l’eau en oxygène et en hydrogène à l’aide d’un électrolyseur. Ce processus utilise de l’électricité verte, générée par l’énergie solaire ou éolienne.