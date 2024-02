Les 9 propositions substantielles pour l’industrie automobile dans le cadre du ACEUM

Ansley Consultants a résumé les neuf propositions substantielles qui ont été soumises à l’USTR sur le fonctionnement du ACEUM.

Il s’agit des propositions substantielles:

Premièrement

Il est suggéré que des règles d’origine spécifiques associées aux véhicules électriques soient élaborées en dehors des règles actuelles afin de garantir que les objectifs individuels des États-Unis, du Canada et du Mexique visant à stimuler la production, la distribution et la vente de véhicules à énergie propre soient réalisés dans la région.

Deuxièmement

Mettre à jour la liste des composants automobiles qui doivent être conformes à la règle d’origine afin d’identifier et d’inclure les pièces pour les véhicules électriques et les pièces pour les véhicules équipés de systèmes avancés de conduite assistée et les véhicules autonomes. Certains commentaires énumèrent un certain nombre de pièces et de composants qui devraient être inclus.

Troisièmement

Les parties devraient envisager d’être plus flexibles afin que les véhicules électriques puissent satisfaire aux exigences d’origine, par exemple, en adoptant (a) des mécanismes de transition alternatifs nouveaux ou modifiés, (b) en modifiant la règle d’origine pour les batteries au lithium-ion afin qu’elle s’applique aux véhicules électriques, et (c) en incluant les piles (8507.90) dans le critère de changement de classement tarifaire de la règle d’origine.

Quatrièmement

En ce qui concerne le processus de certification de la VCL, il est suggéré :

(a) Aux fins du calcul de la VCL, d’adopter une règle formelle selon laquelle au moins un fournisseur américain est supposé payer sa main-d’œuvre 16 dollars de l’heure ou plus, en raison de la charge administrative et du manque d’informations auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles lorsqu’ils demandent des informations salariales à leur chaîne d’approvisionnement, ce qui affecte leur capacité à estimer correctement la VCL.

(b) Permettre que les pièces produites, transformées ou assemblées aux États-Unis soient considérées comme des matériaux à hauts salaires sans certification du fournisseur.

Cinquièmement

Il est suggéré d’accorder une dérogation de cinq ans à l’exception à la règle d’origine pour les batteries avancées classées dans la sous-position 8507.60, sur les piles classées dans la sous-position 8507.90.

Sixièmement

Il est suggéré que la règle d’origine pour les composants critiques de haute technologie soit un changement de classement tarifaire ou qu’elle soit conforme au pourcentage de CVR le plus bas pendant les trois premières années suivant le début de la production.

Septièmement

Il est proposé qu’un groupe de révision sur l’industrie automobile soit établi dans le cadre du CETM pour analyser et étudier l’alignement des exigences en matière d’origine applicables au secteur sur les besoins des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Huitièmement

Pour l’importation de véhicules d’occasion, ne pas autoriser l’entrée sur la base du numéro d’identification du véhicule si les autorités douanières américaines (a) ont connaissance d’un fait qui remet en question le fait qu’un modèle de véhicule puisse être considéré comme originaire ou (b) programment une vérification de l’origine.

Neuvièmement

Il est proposé que les certifications d’origine pour les véhicules d’occasion soient délivrées sur la base des connaissances de l’importateur ou de l’exportateur, plutôt que sur la base d’une déclaration écrite du producteur ou de la délivrance d’un certificat par le producteur.

Le 22 novembre 2023, l’USTR a demandé des commentaires et un avis d’audience publique sur le fonctionnement du ACEUM en ce qui concerne le commerce des produits automobiles.

Ces commentaires comprenaient, outre les propositions substantielles, des propositions techniques et des propositions strictes, telles que définies par Ansley Consultants.