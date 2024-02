Les 6 types de concurrents d’Airbnb

Les concurrents d’Airbnb sont variés pour cette plateforme en ligne qui permet aux gens de louer leurs propriétés ou leurs chambres à court terme à des hôtes intéressés.

Airbnb est en concurrence pour attirer et retenir les hôtes sur sa plateforme, car ces derniers disposent d’un large éventail d’options pour rechercher et réserver des logements et des expériences.

Cette entreprise est donc en concurrence pour attirer des hôtes sur la base de nombreux facteurs, notamment l’inventaire unique et la disponibilité des annonces, la valeur et le coût total des offres d’hôtes sur sa plateforme par rapport à d’autres options, son image de marque, la facilité d’utilisation de sa plateforme, la confiance et la sécurité de sa plateforme, et le soutien de la communauté.

Les concurrents d’Airbnb sont les suivants:

-Les agences de voyage en ligne («OTA»), telles que Booking Holdings (y compris les marques Booking.com, KAYAK, Priceline.com et Agoda.com), Expedia Group (y compris les marques Expedia, Vrbo, HomeAway, Hotels. com, Orbitz et Travelocity), Trip.com Group (y compris les marques Ctrip.com, Trip.com, Qunar, Tongcheng-eLong et SkyScanner), Hopper, Fliggy (une filiale d’Alibaba), Despegar, MakeMyTrip et d’autres OTA régionales.

-Les moteurs de recherche sur Internet, tels que Google, y compris ses produits de recherche de voyages, Baidu et d’autres moteurs de recherche régionaux.

-Sites web d’annonces et de métarecherche, tels que TripAdvisor, Trivago, Mafengwo, AllTheRooms.com, Hometogo, Holidu et Craigslist.

-Les chaînes hôtelières, telles que Marriott, Hilton, Accor, Wyndham, InterContinental, OYO et Huazhu, ainsi que les chaînes d’hôtels de charme et indépendantes.

-Les sociétés de gestion immobilière, telles que Vacasa, Sonder, Inspirato, Evolve, Awaze et d’autres sociétés régionales de gestion immobilière.

-Les plateformes en ligne proposant des expériences, telles que Viator, GetYourGuide, Klook, Traveloka, TUI Musement et KKDay.

Historique et finances

Airbnb a réalisé un chiffre d’affaires de 9,917 milliards de dollars en 2023, en hausse de 18,1% en rythme annuel.

Toujours en rythme annuel, ses bénéfices nets ont augmenté de 153% pour atteindre 4,792 milliards de dollars au cours de la même comparaison.

Airbnb est une communauté fondée sur la connexion et l’appartenance, une communauté qui est née en 2007 lorsque deux hôtes ont accueilli trois invités dans leur maison de San Francisco et qui s’est depuis développée pour compter plus de 5 millions d’hôtes qui ont accueilli plus de 1,5 milliard d’invités dans presque tous les pays et toutes les régions du monde.

Chaque jour, des hôtes proposent des séjours et des expériences uniques qui permettent aux invités de se rapprocher des communautés d’une manière plus authentique.