Les 5 premiers exportateurs de sultanines dans le monde

Selon les données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Turquie et les États-Unis étaient les premiers exportateurs de sultanines au monde en 2023.

Alors que les ventes extérieures de sultanines en provenance de Turquie ont augmenté de 6 % pour atteindre 508 millions d’USD, celles en provenance des États-Unis ont diminué de 22% pour atteindre 175 millions d’USD.

La région égéenne est la plus importante région viticole de Turquie et la principale zone de production des raisins sans pépins utilisés pour les sultanines.

Exportateurs de sultanines

Les raisins secs sont consommés crus ou utilisés dans la cuisine, la pâtisserie et la brasserie. Le fruit séché est un ingrédient des pains et des biscuits. Il est également utilisé dans les salades, les granolas, les viandes et les desserts.

Voici les 5 principaux pays exportateurs de sultanines dans le monde, avec leurs ventes extérieures en 2023, en millions de dollars et leur taux de croissance annuel :

Turquie : 508 (+6 pour cent).

États-Unis : 175 (-22 pour cent).

Chili : 143 (+11 pour cent).

Afrique du Sud : 116 (+5 pour cent).

Afghanistan: 105 (-3,9 pour cent).

Selon le ministère américain de l’agriculture (USDA), les raisins de table représentent environ 53% de la production égéenne de raisins, tandis que les raisins secs représentent 38% (29% pour les raisins secs sans pépins et 9% pour les raisins secs épépinés), les 9% restants étant utilisés pour la production de vin.

La Turquie est le premier exportateur mondial de raisins secs, représentant environ 30% du total des exportations mondiales de raisins secs.

Au cours des dix dernières années, la Turquie a exporté environ 240,000 tonnes métriques de raisins secs par an, pour une valeur moyenne de 458 millions de dollars par an.

Ses principales destinations sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et la France.

Quant aux exportations américaines de raisins secs, elles sont principalement vendues au Japon, au Canada, en Suède, aux Philippines et à Taïwan.

Production turque

Mehmet Ali Işık, président de l’Association des exportateurs de fruits et de produits séchés de la mer Égée, a déclaré que son objectif était de porter les exportations de fruits secs à 1,8 milliard de dollars d’ici 2024.

En 2023, les exportations du secteur ont diminué de 3% en termes de volume, passant de 497,637 à 482,744 tonnes.