L’industrie de la boulangerie: les perspectives selon Grupo Bimbo

Grupo Bimbo a présenté ses perspectives mondiales pour l’industrie de la boulangerie et a mis en évidence certaines tendances.

Le marché de ce secteur était estimé à 440 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel composé des ventes de 3,2% entre 2017 et 2022, selon Monitor International.

En plus de sa croissance, l’industrie de la boulangerie est résiliente, allant de la petite boulangerie à la multinationale.

Voici quelques tendances:

Régimes pauvres en glucides.

Préoccupations concernant les effets sur la santé des acides gras trans, du sucre, de la farine raffinée et de la teneur en gluten.

Spécialisation.

Produits avec un étiquetage propre.

Le développement de la technologie et de l’automatisation

Produits que les consommateurs considèrent comme respectueux de l’environnement (par exemple, emballages recyclables).

Industrie de la boulangerie

L’automatisation se développe dans ce secteur à l’échelle mondiale, les entreprises cherchant à améliorer leur efficacité opérationnelle.

À cette fin, les entreprises automatisent les fours et autres équipements, en utilisant des capteurs qui permettent de contrôler en temps réel des indicateurs tels que la température, les temps de fermentation et l’humidité.

On observe également une augmentation du nombre de robots opérant dans les industries, depuis la décoration des produits et le pétrissage jusqu’à l’emballage et l’étiquetage.

Les entreprises utilisent de plus en plus l’internet des objets et la gestion des données pour prendre des décisions mieux informées et optimiser les processus.

Grupo Bimbo

Les principales catégories de l’industrie de la boulangerie sont les suivantes:

Pain.

Gâteaux.

Mélanges pour desserts.

Produits de boulangerie surgelés.

Pâtisseries.

Gâteaux et tartes dessert.

Grupo Bimbo, dont le siège social se trouve au Mexique, participe aux segments du pain, des gâteaux et des pâtisseries dans le cadre de cette définition, tout en participant à d’autres catégories qui ne sont pas incluses, telles que les biscuits, entre autres.

Les produits de boulangerie artisanale et de marque privée sont importants pour l’industrie de la boulangerie.

Selon Euromonitor, les produits de boulangerie artisanale et de marque privée représentaient respectivement 55,8% et 8,1% du marché mondial total en 2022 (mesuré en pourcentage du prix de vente au détail).

En 2023, Grupo Bimbo a étendu ses activités à la Roumanie, portant ses opérations de fabrication à 34 pays. Ces acquisitions et d’autres, ainsi que sa croissance organique, ont consolidé Grupo Bimbo en tant que plus grande entreprise de boulangerie au monde.