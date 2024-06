Les 5 premiers exportateurs d’airbags dans l’industrie automobile

Les principaux exportateurs d’airbags dans l’industrie automobile sont le Mexique, les États-Unis, l’Allemagne, la Chine et la Pologne.

En première position, avec une croissance de 11% en glissement annuel, le Mexique est en tête de ce classement, avec 1,936 millions de dollars.

Selon Autoliv, le module d’airbag est conçu pour se gonfler et se dégonfler très rapidement lors d’une collision ou d’un impact.

Il se compose d’un conteneur, d’un coussin d’airbag et d’un gonfleur.

Exportateurs d’airbags

Quel est l’objectif de ces produits ? Offrir aux occupants un amortissement et une retenue lors d’un accident afin d’éviter tout choc ou toute blessure causés par l’impact entre l’occupant et l’intérieur du véhicule.

Les autres exportateurs ont obtenu les résultats suivants en 2023, en taux annuels :

États-Unis: 1,26 milliard de dollars, +6 pour cent.

Allemagne: 965 millions de dollars, +8%.

Chine: 870 millions de dollars, +6%.

Pologne: 827 millions de dollars, +12%.

Ces ventes à l’étranger comprennent également des parties des produits en question.

Le marché mondial

Autoliv s’attend à ce que le marché des airbags, sur lequel l’entreprise détient une part de marché mondiale d’environ 47%, progresse principalement en raison de l’augmentation des taux d’installation des rideaux gonflables, des airbags latéraux et des airbags de genoux.

En outre, l’airbag central avant devrait commencer à contribuer à la croissance du marché.

Les composants liés au fonctionnement de ces produits vont des capteurs et modules de contrôle aux mécanismes de gonflage, harnais de retenue et autres éléments nécessaires à la mise en œuvre et au fonctionnement.

Contrôle de la qualité

Le 5 septembre 2023, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a pris la décision initiale de rappeler environ 52 millions de gonfleurs d’airbags frontaux pour conducteur et passager fabriqués par ARC et Delphi Automotive Systems, car la NHTSA a déterminé que les gonfleurs d’airbags présentent un défaut de sécurité qui provoque des ruptures de champ.

Certains des gonfleurs ARC inclus dans les modules d’airbags fournis par Autoliv ou ses filiales à la suite de l’acquisition de certains actifs de Delphi en 2009 ont été inclus dans cette décision initiale.