Les 30 premiers pays producteurs d’acier au monde en 2023

La Chine, l’Inde, le Japon, les États-Unis et la Russie seront les principaux pays producteurs d’acier en 2023, selon la Worldsteel Association.

Leur production sera la suivante, mesurée en millions de tonnes:

Chine: 1 019,1

Inde: 140,7.

Japon: 87,0.

États-Unis: 81,4.

Russie: 76,0.

Selon le brésilien Gerdau, l’un des plus grands défis du marché international en 2023 est l’augmentation des exportations chinoises d’acier vers le marché maritime.

Avec une production stable et une demande plus faible du secteur immobilier, les exportations totales ont augmenté de 37% pour atteindre 93 millions de tonnes, le niveau le plus élevé depuis 2016.

Cependant, les marges des usines sont restées négatives pendant la majeure partie de l’année en raison des coûts des matières premières et de la baisse des prix de l’acier.

Pays producteurs d’acier

L’industrie mondiale de l’acier se compose de centaines d’installations sidérurgiques et se divise en deux grandes catégories selon la méthode de production utilisée: les aciéries intégrées et les aciéries non intégrées, parfois appelées «mini-aciéries».

D’une part, les aciéries intégrées produisent généralement de l’acier à partir d’oxyde de fer, qui est extrait du minerai de fer fondu dans des hauts fourneaux, et raffinent le fer en acier, principalement à l’aide de fours à oxygène ou, plus rarement, de fours à arc électrique.

D’autre part, les aciéries non intégrées produisent de l’acier en faisant fondre de la ferraille d’acier dans des fours à arc électrique, en y ajoutant parfois d’autres métaux tels que le fer de réduction directe ou le fer comprimé à chaud.

Brésil

Ailleurs, la production d’acier a diminué de 7,4 % dans l’Union européenne (126,3 Mt) et de 1,7% en Amérique du Nord (109,6 Mt).

Le Brésil a continué d’exporter des brames et de la fonte brute vers les États-Unis et le Mexique, sans la Russie comme fournisseur, mais la production du pays a diminué de 6,5% (31,9 Mt), entraînant une baisse de 5,7% de la production sud-américaine (41,5 Mt).

En outre, la croissance de l’Inde a atteint deux chiffres avec une augmentation de 11,8% (140,2 Mt) et la Russie a connu la deuxième augmentation la plus importante, clôturant l’année avec 75,8 Mt (+5,6%).

Selon les données du CRU publiées en janvier 2024, la consommation apparente de produits sidérurgiques laminés à chaud a connu une légère augmentation de 0,7% en glissement annuel, et la consommation a augmenté de 1,7% dans le monde, à l’exclusion de la Chine.