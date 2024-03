Stellantis et ses partenariats en matière de matières premières essentielles

L’entreprise automobile Stellantis a formé plusieurs partenariats dans le but d’obtenir des matières premières critiques spécifiques, notamment le nickel, le cobalt, le lithium et le manganèse.

Certains accords d’approvisionnement prévoient des conditions «take-or-pay» ou des prises de participation dans le fournisseur.

En 2023, Stellantis a signé des accords avec Controlled Thermal Resources Holdings (CTR) et Argentina Lithium pour le lithium, avec Terrafame pour le nickel, avec Alliance Nickel et Kuniko pour le cobalt et le nickel, avec Element 25 Limited pour le manganèse et avec McEwen Copper pour le cuivre.

Stellantis est née de la fusion de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et du groupe PSA.

Du point de vue de Stellantis, l’accent mis sur l’amélioration de la qualité, la réduction des coûts, l’innovation en matière de produits et la flexibilité de la production exige que l’entreprise s’appuie sur des fournisseurs soucieux de la qualité et capables de réduire les coûts.

L’entreprise accorde une grande importance aux relations avec ses fournisseurs et s’efforce d’établir des liens plus étroits avec un nombre considérablement réduit de fournisseurs, en sélectionnant ceux qui occupent une position de premier plan sur les marchés concernés.

Stellantis

La société achète une variété de composants (y compris, entre autres, des composants mécaniques, en acier, électriques, électroniques et plastiques, ainsi que des pièces moulées et des pneus), des matières premières, des fournitures, des services publics, des services logistiques et d’autres services auprès de nombreux fournisseurs.

Pour Stellantis, l’achat de matières premières, de pièces et de composants a représenté une part substantielle du coût total de ses revenus. Historiquement.

Les matières premières achetées par la société comprennent, entre autres, l’acier, le caoutchouc, l’aluminium, la résine, le cuivre, le plomb, les métaux précieux (notamment le platine, le palladium et le rhodium) et les matériaux pour batteries (notamment le lithium, le manganèse, le nickel et le cobalt).

Voitures électriques

Les coûts de production peuvent être affectés par les fluctuations des prix des matières premières.

Par exemple, certaines des batteries contenues dans les modèles électriques et hybrides de Stellantis contiennent des matières premières rares, qui sont exposées à des risques accrus de pénurie et à une augmentation potentielle des coûts d’approvisionnement.

Les coûts globaux des matières premières de Stellantis, hors impact des opérations de couverture, ont diminué d’environ 1,4 milliard d’euros en 2023.

Auparavant, la société a connu une augmentation globale d’environ 2,2 milliards d’euros en 2021 et une nouvelle augmentation d’environ 6,7 milliards d’euros en 2022, dans chaque cas en excluant les effets de la couverture.