Les 3 dernières acquisitions de Cemex dans le monde

Les dernières acquisitions de Cemex dans le monde ont été l’allemande Kiesel, la canadienne Atlantic Minerals Limited et l’israélienne SHTANG Recycle LTD.

Tout d’abord, le 1er novembre 2023, Cemex a finalisé, par l’intermédiaire d’une filiale en Allemagne, l’acquisition de Kiesel, un leader technologique basé en Allemagne dans le domaine des mortiers et des adhésifs pour l’industrie de la construction, desservant les marchés allemand, français, polonais et tchèque, et comprenant une usine et cinq centres de distribution.

Plus tôt, le 11 mai 2023, par l’intermédiaire d’une filiale, Cemex a achevé l’achat des actifs d’Atlantic Minerals Limited à Terre-Neuve, au Canada, consistant principalement en une carrière de granulats de construction et des opérations portuaires.

Avec cet investissement, Cemex s’assure une nouvelle réserve de granulats à long terme pour ses opérations en Floride et sur la côte Est des États-Unis, ainsi qu’une source de granulats de qualité chimique pour servir une base de clients plus large.

Acquisitions de Cemex

En 2023, cette entreprise mexicaine a augmenté ses ventes nettes de 12% entre 2022 et 2023, pour atteindre 17,416 milliards de dollars.

Dans le même temps, son bénéfice net a chuté de 65% en glissement annuel, à 197 millions de dollars.

Une autre acquisition de Cemex a eu lieu le 30 janvier 2023, par l’intermédiaire d’une filiale, lorsqu’elle a acquis une participation de 51% dans la société israélienne SHTANG Recycle LTD, qui est une entreprise de recyclage de matériaux de construction (CDEW) pour les déchets de démolition et d’excavation.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Cemex visant à renforcer ses activités sur les marchés développés par le biais d’acquisitions d’entreprises dotées de solides attributs circulaires et durables. SHTANG a obtenu une licence de 13 ans pour construire et exploiter l’usine de recyclage de CDEW.

Cette installation ultramoderne pourra traiter 600,000 tonnes de déchets par an, mais la production de CDEW sera utilisée par Cemex comme matière première pour la production d’agrégats, ce qui permettra de la réintégrer dans la chaîne de valeur du secteur de la construction.

Présente dans plus de 50 pays, Cemex est une entreprise mondiale qui se consacre à la production, à la distribution et à la commercialisation de matériaux de construction.