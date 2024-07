Les 3 actions de promotion de l’investissement au Mexique

Le gouvernement mexicain a mis en œuvre trois actions majeures de promotion de l’investissement au Mexique au cours des deux dernières années.

Le 26 juillet 2023, le Mexique a instauré la plateforme unique pour les investisseurs, un outil pensé comme un point de contact unique afin d’offrir des conseils et une protection juridique dans les démarches d’investissement, tout en réduisant le risque de corruption.

Ce même jour, le Mexique a également mis en place le registre unique des projets d’investissement, un registre public électronique gratuit destiné à simplifier la gestion des investissements d’au moins 100 millions de dollars américains dans le pays.

Voici les arrivées d’investissements directs étrangers (IDE) au Mexique:

2020: 28,2 milliards de dollars.

2021: 33,47 milliards de dollars.

2022: 36,32 milliards de dollars.

2023: 36,06 milliards de dollars.

Promotion de l’investissement au Mexique

Dans un troisième temps, en septembre 2022, le ministère des Affaires étrangères et le bureau mexicain du Programme des Nations unies pour le développement ont présenté un nouveau mécanisme.Ce mécanisme est appelé Facilitation et promotion des investissements à l’étranger. Il vise à renforcer les initiatives du secteur privé et des autorités locales.En outre, il vise à contribuer à la promotion à l’étranger et à attirer les investissements étrangers. Il soutient également les entreprises internationales dans la mise en œuvre de leurs projets d’investissement au Mexique.

Réglementation

La Loi mexicaine sur les investissements étrangers crée un cadre juridique qui encourage les investissements étrangers. Dans le même temps, elle impose certaines restrictions limitées.Par exemple, elle permet aux investisseurs étrangers de détenir 100 % du capital d’une entreprise mexicaine si certaines conditions sont remplies.En outre, la loi précise quelles activités économiques sont réservées au gouvernement ou aux investisseurs mexicains. Elle fixe également des limites à l’investissement étranger dans certains domaines, où il ne peut dépasser 10, 25, 30 ou 49 % sans l’approbation de la Commission des investissements étrangers.

En outre, la loi sur les investissements étrangers autorise les investisseurs étrangers à acheter des titres. Ces titres, appelés certificats de participation ordinaires, sont basés sur des actions émises par des sociétés mexicaines.

Ces actions sont négociées à la Bourse mexicaine et étaient réservées aux investisseurs mexicains. Cependant, cela est possible sous certaines conditions.

En mai 2019, ProMéxico, une fiducie publique qui était auparavant supervisée par le ministère de l’Économie, a été dissoute et la fiducie a transféré ses responsabilités au ministère de l’Économie et au ministère des Affaires étrangères.