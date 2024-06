Les 20 pays qui attireront le plus d’IDE en 2023

Selon la CNUCED, les États-Unis, la Chine et Singapour sont les pays qui attireront le plus d’IDE en 2023.

Au niveau mondial, les entrées d’IDE se sont élevées à 1,33 trillion de dollars en 2023, soit une baisse de 2 % en glissement annuel.

Voici les principales économies en termes d’entrées d’IDE et d’investissements mesurés en milliards de dollars:

États-Unis (311).

Chine (163).

Singapour (160).

Hong Kong (113).

Brésil (66).

Pays qui attireront le plus d’IDE

Selon la CNUCED, les annonces de nouveaux projets ont légèrement augmenté, tant en nombre qu’en valeur.

Cette croissance est due en grande partie à l’augmentation des annonces dans l’industrie manufacturière, ce qui rompt avec la tendance au déclin progressif de ce secteur observée depuis une décennie.

Les annonces de projets manufacturiers par des entreprises chinoises ont été un facteur déterminant, et les nouveaux investissements n’ont augmenté que dans les pays en développement, où le nombre de projets annoncés a progressé de 15%.

En revanche, dans les pays développés, les annonces de nouveaux projets ont diminué de 6%.

Actifs

Les mouvements divergents dans les projets greenfield et les opérations de financement de projets internationaux reflètent les différents moteurs de l’investissement dans la production et l’industrie internationales (greenfield) d’une part, et dans les industries d’infrastructure (financement de projets) d’autre part.

Ils reflètent également la sensibilité des différents groupes d’investisseurs aux conditions financières actuelles.

Les entreprises multinationales ont réalisé d’importants bénéfices ces dernières années, ce qui a accru leur capacité à financer l’expansion de leurs actifs, ce qui explique également l’augmentation du nombre de start-ups.

Le financement de projets dépend davantage des investisseurs institutionnels et du financement par l’emprunt, qui sont plus sensibles aux coûts du capital et aux tendances des marchés financiers. La hausse des taux d’intérêt peut également inciter les gouvernements à retarder de grands projets dans l’attente de conditions plus favorables.

Entreprises multinationales

La CNUCED a indiqué que l’Europe et l’Amérique du Nord sont devenues les principales destinations -comme on pouvait s’y attendre, étant donné que la plupart des entreprises multinationales figurant dans le classement sont originaires des États-Unis (19), d’Europe (53) et du Japon (10) -, l’Amérique centrale (y compris le Mexique -ainsi classé par la CNUCED), l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale et centrale gagnant également du terrain.