Send an email

Les États-Unis, Hong Kong, le Japon et le Vietnam sont, par ordre décroissant, les premières destinations des exportations chinoises de marchandises en 2023.

À combien s’élèvent les montants de chacune de ces expéditions, selon les données de l’Administration générale des douanes de Chine?

Les exportations chinoises vers le marché américain se sont élevées à 502,004 millions de dollars (en baisse de 13,9% en glissement annuel), tandis que vers Hong Kong, elles ont totalisé 276,416 millions de dollars (-7,1%).

La Chine vend au monde entier des téléphones, des ordinateurs, des circuits électroniques intégrés, des voitures, des batteries électriques, des accumulateurs et des huiles de pétrole, parmi de nombreux autres produits.

D’autre part, les expéditions de la Chine vers le Japon et le Vietnam ont augmenté de 8,9 % et de 5,9% en glissement annuel, pour atteindre respectivement 157,584 milliards de dollars et 138,245 milliards de dollars.

En fait, la Chine est le premier exportateur mondial, avec 3,388,716 milliards de dollars en 2023, soit une baisse de 5,7% d’une année sur l’autre.

Premières destinations

Bien que l’économie de la Chine continentale ait connu une croissance, elle diffère des économies de la plupart des pays développés à bien des égards, notamment en ce qui concerne le niveau d’implication du gouvernement, le niveau de développement, le taux de croissance, la gestion des devises étrangères, les mesures fiscales et l’allocation des ressources.

Bien que le gouvernement chinois ait mis en œuvre, depuis la fin des années 1970, des mesures mettant l’accent sur l’utilisation des forces du marché pour la réforme économique, la restructuration des actifs et des entreprises d’État et la mise en place d’une meilleure gouvernance dans les entreprises commerciales, une part importante des actifs productifs en Chine est toujours détenue ou contrôlée par le gouvernement chinois.

Quelles ont été les autres premières destinations des exportations chinoises?

La Corée du Sud (149,257 milliards de dollars, -8,2%), l’Inde (117,821 milliards de dollars, -0,6%), la Russie (111,057 milliards de dollars, +45,9%), l’Allemagne (100,633, -13,4%), les Pays-Bas (100,266 milliards de dollars, -14,8%), la Malaisie (88,060 milliards de dollars, -6%), le Mexique (81,501 milliards de dollars, +5,1%) et Singapour (77,576 milliards de dollars, -4-4%).

Dans l’ensemble, la Chine se distingue comme une économie leader dans la fabrication et l’exportation d’une large gamme de produits, des biens de consommation aux produits industriels.