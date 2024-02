Send an email

Les 10 plus grands marchés pour les exportations automobiles chinoises en 2023

La Russie, la Belgique et le Royaume-Uni se sont classés parmi les 10 plus grands marchés pour les exportations automobiles chinoises en 2023, selon les données de l’Administration des douanes de Chine.

Avec une croissance de 594% en glissement annuel, les ventes d’automobiles de la Chine vers la Russie se sont élevées à 11,658 milliards de dollars américains.

Parmi les marques automobiles chinoises les plus connues figurent BYD, Geely et Great Wall Motors. Ces entreprises ont étendu leurs activités à l’échelle internationale et exporté des véhicules vers différents pays.

Des entreprises telles que General Motors et Volkswagen, par exemple, exportent également des voitures depuis la Chine.

Exportations automobiles chinoises

Les autres destinations importantes de ces échanges sont la Belgique (5,931 millions de dollars, +8,6% en glissement annuel), le Royaume-Uni (5,724 millions, +43,3%), le Mexique (3,847 millions, +74,6%) et l’Australie (3 724 millions, +51,9 %).

Globalement, les ventes internationales d’automobiles chinoises ont totalisé 77,659 milliards de dollars, soit 73,8% de plus qu’en 2022.

En outre, les exportations automobiles chinoises ont été principalement expédiées vers l’Espagne (3,53 milliards de dollars), la Thaïlande (2,622 milliards de dollars), les États-Unis (2,553 milliards de dollars), l’Arabie saoudite (2,317 milliards de dollars) et les Émirats arabes unis (2,267 milliards de dollars).

Réglementation

Au niveau de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Chine a proposé en juin 2023 à l’Union européenne de réduire la proportion de cobalt, de lithium et de nickel.

L’industrie automobile chinoise a fait valoir que la proportion de cobalt, de lithium et de nickel recyclés est relativement élevée, ce qui était auparavant assez strict.

Aujourd’hui, cette réglementation a été ajustée, notamment en ce qui concerne la proportion de cobalt, de lithium et de nickel, par exemple, d’ici 2030, passant de 12, 4 et 4% à 16, 6 et 6%.

L’industrie automobile chinoise a encore du mal à répondre à cette exigence avec la technologie actuelle.

En ce qui concerne la question de la «fixation du seuil de l’empreinte carbone», la Chine suggère toujours que l’UE réglemente l’empreinte carbone une fois que la méthode de calcul de l’empreinte carbone des produits à base de batteries aura été unifiée.

En outre, des seuils scientifiques et raisonnables d’empreinte carbone devraient être fixés en fonction du pic de carbone et des objectifs de neutralité carbone dans les différentes régions et les différents pays.