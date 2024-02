Les 11 centres techniques d’Aptiv PLC dans le monde

Aptiv PLC, fournisseur de technologies automobiles, exploite 11 grands centres techniques en Chine, en Allemagne, en Inde, au Mexique, en Pologne, à Singapour et aux États-Unis.

En général, les entreprises établissent souvent des centres techniques pour faire progresser l’innovation, améliorer les produits existants et développer de nouvelles technologies.

En 2023, les ventes nettes de cette entreprise ont augmenté de 14,6% en glissement annuel, pour atteindre 20,051 milliards de dollars. Et son bénéfice net était de 2,966 millions de dollars, soit 403% de plus qu’en 2022.

Avec une équipe d’environ 22,200 scientifiques, ingénieurs et techniciens, Aptiv est un leader mondial des technologies de la mobilité qui se concentre sur le développement et la fabrication de systèmes avancés d’aide à la conduite, de câblage de véhicules et de solutions de connectivité.

Son investissement total dans la recherche et le développement, y compris l’ingénierie, était d’environ 1,8 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars et 1,4 milliard de dollars pour les exercices clos les 31 décembre 2023, 2022 et 2021, respectivement, ce qui inclut environ 492 millions de dollars, 379 millions de dollars et 320 millions de dollars de co-investissement par des clients et des organismes gouvernementaux.

Chaque année, l’entreprise partage certains coûts d’ingénierie avec les équipementiers et les agences gouvernementales, généralement entre 20 et 30% des coûts d’ingénierie.

Ce niveau de co-investissement soutient le développement de produits, accélère le rythme de l’innovation et réduit le risque associé à la commercialisation réussie des percées technologiques.

L’entreprise encourage également l'»innovation ouverte» et collabore largement avec des pairs de l’industrie, des agences gouvernementales et des institutions universitaires.

Dans le passé, les fournisseurs supportaient souvent les coûts initiaux d’ingénierie, de conception et de développement des composants automobiles, et récupéraient leurs investissements au fil du temps en incluant un élément de recouvrement des coûts dans le prix de chaque pièce, sur la base des volumes escomptés.

Aptiv fait appel à un comité consultatif technologique, composé de leaders d’opinion en matière de technologie, pour l’aider à anticiper les tendances technologiques de pointe et à orienter ses stratégies de produits et ses investissements technologiques, en mettant l’accent sur le développement de technologies avancées pour stimuler la croissance et favoriser l’innovation.

À l’avenir, l’entreprise prévoit que les dépenses pour les activités de recherche et de développement, y compris l’ingénierie, nettes de co-investissement, s’élèveront à environ 1,2 milliard de dollars pour l’année se terminant le 31 décembre 2024.