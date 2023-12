DHI Group: Emplois pour ingénieurs et technologues

Par l’intermédiaire de sa marque Dice, DHI Group, Inc. est un fournisseur de produits et de services de placement pour les ingénieurs et les technologues.

Depuis 32 ans, Dice est une destination privilégiée pour les talents en technologie et en ingénierie aux États-Unis.

Les offres d’emploi disponibles sur Dice, émanant d’entreprises technologiques et non technologiques de nombreux secteurs, comprennent des postes d’ingénieurs en logiciel, de professionnels du big data, d’administrateurs système, de spécialistes des bases de données, de chefs de projet et de nombreux autres professionnels de la technologie et de l’ingénierie.

Au 31 décembre 2022, Dice comptait environ 64,000 offres d’emploi et, au cours de l’année 2022, Dice a eu, en moyenne, environ 1,4 million d’utilisateurs mensuels.

Les clients peuvent acheter des packages de recrutement, des offres d’emploi ou des annonces, tandis que les packages de recrutement offrent aux clients de DHI Group la possibilité d’accéder à des profils de candidats et de publier jusqu’à un nombre déterminé d’offres d’emploi.

DHI Group

Dice est alimenté par IntelliSearch, une technologie brevetée d’apprentissage automatique qui est à la base de nombreux produits et services de Dice.

Environ 90 % du chiffre d’affaires de Dice provenait des offres de recrutement en 2022.

Les professionnels peuvent y déposer leur CV, rechercher des emplois et accéder à du contenu, des actualités et des outils liés à la carrière.

Analyse prédictive

Skill Center, un outil mis en œuvre par Dice, utilise des données agrégées provenant de l’ensemble du web pour montrer les tendances en matière de compétences, fournissant aux professionnels des informations sur les lacunes potentielles en matière de compétences et sur les domaines à développer.

Salary Predictor et Salary Calculator offrent des outils salariaux en temps réel qui s’appuient sur l’analyse prédictive pour aider les professionnels de la technologie et les employeurs à découvrir des estimations salariales personnalisées basées sur les compétences, les titres de poste, les années d’expérience et le lieu de travail.

La recherche d’emploi et les alertes d’emploi offrent aux candidats des opportunités de carrière personnalisées et sur mesure.

DHI Group est l’un des principaux fournisseurs de produits logiciels, d’outils et de services en ligne basés sur l’intelligence artificielle pour offrir des marchés de l’emploi aux candidats et aux employeurs du monde entier.