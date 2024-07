Les 10 premiers producteurs de chaussures dans le monde

La Chine, l’Inde et le Viêt Nam étaient les plus grands producteurs de chaussures au monde en 2022.Selon la société brésilienne Grendene, la production mondiale s’est élevée à 23,9 milliards de paires cette année-là.Quelle a été la production de chacun des principaux pays, en millions de paires?

Chine: 13,047.

Inde: 2,600.

Vietnam: 1,500.

Indonésie : 1,026.

Brésil : 886.

Turquie : 582.

Pakistan : 519.

Bangladesh : 467.

Cambodge : 205.

Mexique: 176.

Les cinq premiers pays ont produit 19,1 milliards de paires, soit 79,7% de la production mondiale.

Producteurs de chaussures

Dans les années 1970, le Brésil était le premier producteur mondial de chaussures.Au Brésil, les activités manufacturières dans le secteur existent depuis plus de 150 ans.Le Brésil possède de petites entreprises à forte intensité de main-d’œuvre et est le cinquième producteur mondial dans ce secteur.Il existe environ 5,300 entreprises brésiliennes de fabrication de chaussures, qui génèrent au total 280,200 emplois directs.

Grendene

Cette entreprise est l’un des plus grands producteurs de chaussures au monde. Grendene possède sa propre technologie exclusive dans la production de chaussures pour femmes, hommes et enfants et est totalement intégrée, avec une capacité installée de 250 millions de paires/an (800,000 paires/jour) dans ses quatre unités industrielles, composées de 11 usines de chaussures, d’un centre de distribution, d’une usine de matrices et d’une usine de PVC pour sa propre consommation dans la production de chaussures.L’entreprise dispose d’une logistique de distribution allant des distributeurs aux détaillants traditionnels et non traditionnels dans tout le pays et à l’étranger. Grendene vend ses produits par l’intermédiaire de représentants commerciaux, de distributeurs, d’exportations directes, de filiales et de coentreprises. Ses produits sont distribués dans 65,000 points de vente au Brésil et 45,000 à l’étranger, en plus d’une zone de vente distincte et d’une distribution sélective pour la marque Melissa.