Production de Braskem et demande mondiale de PE, PP et PVC

Braskem, la plus grande entreprise pétrochimique d’Amérique latine, a souligné la croissance de la demande mondiale de polyéthylène (PE), de polypropylène (PP) et de chlorure de polyvinyle (PVC).

Selon CMA, la demande mondiale de PE, de PP et de PVC en 2023 était estimée à 117 millions de tonnes métriques, 85 millions de tonnes métriques et 46 millions de tonnes métriques, respectivement.

À quoi servent ces produits? Le PE est utilisé pour l’emballage, les biens de consommation, les fibres, les textiles, les tuyaux, l’automobile, le câblage et la construction; tandis que le PP est utilisé dans l’industrie automobile et du meuble, dans les biens de consommation et pour l’emballage et l’étiquetage. Dans les deux cas, parmi d’autres applications industrielles.

Le PVC est utilisé dans les infrastructures et la construction pour les tuyaux et les profilés, tels que les portes et les fenêtres, ainsi que dans la plomberie, le câblage électrique, les revêtements de sol et comme substitut au caoutchouc.

Braskem

Entre 2024 et 2028, la demande mondiale de PE, PP et PVC devrait augmenter en moyenne de 3,5%, 4,0% et 3,9% en glissement annuel, respectivement, selon CMA.

Braskem a déclaré que cela était dû à la forte dynamique du marché final, à la croissance du produit intérieur brut mondial et aux dépenses dans les projets d’infrastructure et de construction.

Les polymères devraient continuer à remplacer les matériaux traditionnels tels que l’aluminium, l’acier, le bois et le verre dans les applications où ils offrent des avantages en termes de coûts et de performances.

Plastiques

Braskem est l’un des plus grands producteurs de résines des Amériques et le plus grand producteur de matières plastiques des Amériques, sur la base de la capacité de production annuelle de ses usines au Brésil, aux États-Unis et au Mexique au 31 décembre 2023, selon CMA.

C’est également le seul producteur pétrochimique intégré de produits chimiques de base et de polymères au Brésil, et le plus grand producteur de PE au Mexique et de PP aux États-Unis.

Au niveau mondial, l’entreprise dispose d’une capacité installée de 21,4 millions de tonnes par an.

Braskem produit un portefeuille diversifié de produits pétrochimiques et thermoplastiques, dont le polyéthylène, le polyéthylène vert (biopolymère), le polypropylène et le PVC.

Elle est leader mondial dans la production de PE vert fabriqué à partir d’éthanol de canne à sucre, vérifié à 100 % par la norme ASTM D6866 de l’American Society for Testing and Materials.