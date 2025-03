Les États-Unis, la Chine et la France sont les principaux marchés de Danone dans le monde en 2024, selon les données de l’entreprise.

Danone, la plus petite des trois grandes entreprises européennes du secteur de l’alimentation et des boissons, est leader dans le domaine des produits à base de plantes. Elle excelle également dans le domaine de la nutrition spécialisée. Aujourd’hui, 90% de ses ventes en volume proviennent de produits sains. Elle figure également parmi les trois entreprises les plus performantes, selon l’indice mondial d’accès à la nutrition.

Au-dessus de Danone se trouve Nestlé (Suisse), la plus grande entreprise européenne de produits alimentaires et de boissons, avec des marques telles que Nescafé, KitKat, Purina et Maggi. Vient ensuite Unilever (Pays-Bas/Royaume-Uni), qui propose des produits alimentaires et de soins personnels, notamment Hellmann’s, Knorr, Ben & Jerry’s et Lipton.

Marchés de Danone

UBS Funds estime que le récent remaniement de la direction et le plan de transformation organique entraîneront des améliorations dans l’entreprise. En effet, la simplification et la réduction des stratifications conduiront à une plus grande efficacité. En retour, le contrôle de la gestion locale augmentera et les cloisonnements entre les catégories disparaîtront.

Danone a enregistré un chiffre d’affaires de 27,376 millions d’euros en 2024, soit une baisse de 0,9% au taux international.

Voici les principaux marchés de Danone en 2024, en pourcentage des ventes:

États-Unis: 21pour cent. Chine: 11 pour cent. France: 8 pour cent. Indonésie: 6 pour cent. Royaume-Uni: 6 pour cent. Mexique: 5 pour cent. Espagne: 4 pour cent. Allemagne: 4 pour cent. Pologne: 3 pour cent. Brésil: 3 pour cent.

Les initiatives d’interaction visent à relever les normes de l’entreprise en matière de nutrition, de transparence des produits et de marketing. Cela lui permettra d’influencer l’industrie et de contribuer à l’ODD 2 (Faim zéro) au sein de la Coalition des marchés sains.

UBS Funds travaille également avec l’entreprise pour réduire l’utilisation du plastique dans les emballages, soutenant ainsi l’ODD 12 (Consommation et production responsables).

Profil de l’entreprise

Danone, dont le siège est en France, est un producteur mondial de produits laitiers, de produits nutritionnels et d’eaux. Elle emploie actuellement près de 90,000 personnes et est présente sur plus de 120 marchés.

L’entreprise opère dans trois domaines clés: les produits laitiers essentiels et à base de plantes, les spécialités nutritionnelles et les eaux.

En outre, ses activités sont divisées en cinq régions. En Europe, ses principaux marchés sont la France, l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Elle est également présente en Amérique du Nord, en Chine, en Asie du Nord et en Océanie. Elle est également présente en Amérique latine et dans le reste du monde, qui couvre l’Asie-Pacifique, l’Afrique et le Moyen-Orient.