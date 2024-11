Les 10 plus grands importateurs de produits agroalimentaires dans le monde

La Chine et les États-Unis sont les premiers importateurs de produits agroalimentaires dans le monde en 2023.

Alors que les achats de produits agroalimentaires de la Chine ont baissé de 1% en glissement annuel en 2023 pour atteindre 216 milliards de dollars, ceux des États-Unis ont baissé de 3% pour atteindre 204 milliards de dollars, selon les données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Ces exportations comprennent à la fois des biens agricoles et agro-industriels. Ensemble, la Chine et les États-Unis représentent 21% du total des importations agroalimentaires mondiales.

Importateurs de produits agroalimentaires

Les achats mondiaux de ces produits comprennent le soja, les préparations alimentaires, le maïs, le blé, les produits de boulangerie, l’huile de palme, le café, le vin et le bœuf.

Les 10 pays qui importeront le plus de produits agroalimentaires en 2023, en millions de dollars, sont présentés ci-dessous :

Chine : 216,000 (-1% en glissement annuel).

États-Unis : 204,000 (-3% en glissement annuel).

Allemagne : 122,000 (+3% en glissement annuel).

Pays-Bas : 82,000 (0% en glissement annuel).

Royaume-Uni : 80,000 (+6% en glissement annuel).

France : 76,000 (+6% en glissement annuel).

Japon : 66,000 (-8% en glissement annuel).

Italie : 63,000 (+10% en glissement annuel).

Espagne : 51,000 (+7% en glissement annuel).

Belgique: 50,000 (+6% a/a).

Marchés agricoles

Selon les données de l’OCDE, la Chine est le deuxième pays le plus peuplé et le plus grand du monde. Bien qu’elle abrite près de 18 % de la population mondiale, elle ne dispose que de 7% de l’eau potable et de 10% des terres agricoles de la planète. Elle est donc confrontée à une importante pénurie de ressources.

L’agriculture reste un élément clé de son économie, puisqu’elle représente 22,6% de l’emploi. Cependant, sa contribution au PIB n’est que de 7,7%, ce qui reflète une productivité du travail plus faible que dans d’autres secteurs. Même si les revenus ruraux augmentent à un rythme élevé, ils ne représentent encore qu’un tiers de ceux des zones urbaines.

D’autre part, les États-Unis sont la deuxième économie mondiale en termes de PIB en PPA et se classent au troisième rang en termes de superficie et de population. L’agriculture primaire ne contribue que pour 1% au PIB et emploie 1,5% de la population. Cependant, l’industrie agroalimentaire est importante, représentant environ 12 % des exportations totales du pays.