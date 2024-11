Le système commercial mondial et Donald Trump

S’il donne suite à ses propositions d’augmenter les droits de douane sur toutes les importations de biens américains, Donald Trump pourrait gravement nuire au système commercial mondial.

Donald Trump a fait la promesse prosélyte de porter les droits de douane à 10% sur les importations américaines en provenance du monde entier, à 60% sur les importations en provenance de Chine et, si certaines conditions liées aux migrations, à la drogue et à la criminalité ne sont pas remplies, à 25% sur les importations en provenance du Mexique.

Mais ces augmentations de tarifs violeraient les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords de libre-échange (ALE) signés par les États-Unis, selon Luis de la Calle, directeur général de la société de conseil De la Calle, Madrazo, Mancera (CMM), et Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’OMC.

Le système commercial mondial

Dans le système commercial multilatéral de l’OMC, la plupart des pays membres collaborent activement à des accords de libre-échange. Ils cherchent ainsi à stimuler les flux commerciaux. En outre, l’OMC fournit une base organisationnelle et juridique pour le commerce entre ses membres. Elle traite également les différends commerciaux et gère les accords internationaux, tels que le ACEUM, l’OPEP et le RCEP.

Ce système mondial fondé sur des règles est apparu après la Seconde Guerre mondiale, d’abord sous la forme du GATT, puis de l’OMC. Son objectif est de réduire les barrières commerciales et d’éviter les différends commerciaux grâce à des règles claires.

Cependant, au cours de son premier mandat, Donald Trump a déclenché une guerre commerciale avec la Chine, qui a entraîné des représailles mutuelles et des barrières commerciales, en particulier dans le secteur des technologies.

L’OMC

Les règles fondamentales de ce système en matière de droits de douane sont les suivantes:

La non-discrimination

Engagements contraignants.

Transparence.

Soupapes de sécurité (augmentation des droits de douane dans certaines circonstances).

Trump a récemment déclaré lors d’un événement à l’Economic Club de Chicago que «le plus beau mot du dictionnaire est tarif».