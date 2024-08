Le SIAVS brésilien inclura le bœuf et les produits laitiers

Le Salon international des protéines animales (SIAVS) du Brésil va élargir son champ d’action pour inclure plus que le porc et la volaille.

Pour l’édition 2024, il inclura également la viande de bœuf et les produits laitiers:

La viande bovine

Produits laitiers.

La viande de poisson d’élevage.

D’autres chaînes qui composent la production de protéines animales au Brésil.

Le SIAVS représente traditionnellement l’élevage de volailles et de porcs au Brésil, en intégrant tous les maillons, des fournisseurs aux producteurs et exportateurs de volailles, de porcs, d’œufs, de canards, de dindes et d’autres protéines.

Le SIAVS accueille des entreprises de machines et d’équipements, des centres de génétique, des laboratoires, des entreprises d’intrants biologiques et pharmaceutiques et des entreprises de logistique, parmi d’autres fournisseurs de la chaîne de production.

Prévu pour les 6, 7 et 8 août 2024, dans le nouveau district d’Anhembi, à São Paulo, cet événement réunira:

2,500 producteurs.

25,000 visiteurs.

10 marques de protéines animales.

31 exposants.

2,500 congressistes.

5 pays.

80 intervenants.

40 entreprises de santé animale.

40 sociétés d’intrants.

SIAVS

L’édition 2024 du SIAVS présentera une grande nouveauté: sa superficie sera supérieure de 35 % à celle de l’événement précédent, atteignant environ 25,000 mètres carrés.

Selon l’Association brésilienne des protéines animales (ABPA), lors de cette édition, les entreprises de protéines animales mèneront plusieurs actions d’image et rencontreront des supermarchés, des détaillants et des grossistes au Brésil.

Elles auront également l’occasion d’interagir avec les importateurs présents à l’événement.

Pour les organisateurs, l’édition 2022 a été un succès pour l’agro-industrie, avec près de 550 millions de dollars d’exportations en seulement trois jours.

Cette fois-ci, le SIAVS présentera non seulement des abattoirs, mais aussi des sociétés d’équipement, des intrants biologiques et pharmaceutiques, des aliments pour animaux, des prestataires de services et des sociétés de génétique, parmi d’autres participants clés de la chaîne de production.

Outre les exposants, le SIAVS proposera un vaste programme de conférences. Il comprendra des initiatives traditionnelles, telles que le panel des PDG, avec les dirigeants des principales entreprises agroalimentaires du pays, ainsi que de nouvelles sessions axées sur des questions techniques et d’actualité.

La cérémonie d’ouverture sera l’occasion de la plus grande réunion politique des industries au Brésil.

Des dirigeants des pouvoirs exécutif et législatif nationaux, ainsi que des principaux États producteurs, seront présents.