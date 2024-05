Le secteur manufacturier et les exportations automobiles du Mexique

La compétitivité du secteur manufacturier mexicain se reflète dans la croissance des exportations automobiles mexicaines.

Après avoir chuté de 16,8% d’une année sur l’autre en 2020, en raison de la pandémie de grippe aviaire, les ventes extérieures de l’industrie automobile mexicaine ont connu trois années consécutives de croissance à deux chiffres.

Quelle a été la séquence? Elles ont d’abord progressé de 13,8% en 2021, puis de 18,2% en 2022 et enfin de 14,3% en 2023.

Parmi les points forts de l’industrie automobile mexicaine, on peut citer les suivants:

Attractivité du Mexique en raison de la stratégie de délocalisation pour vendre sur le marché nord-américain.

Main-d’œuvre qualifiée.

Contenu régional plus élevé exigé par le traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada ( ACEUM ) pour éviter de payer des droits de douane dans le commerce automobile.

Disponibilité d’intrants nationaux, tels que l’acier.

Une industrie des pièces automobiles très compétitive.

L’emplacement et la logistique.

Accords commerciaux.

Secteur manufacturier

Jusqu’à présent, la croissance des exportations automobiles du Mexique s’est maintenue à des taux à deux chiffres en glissement annuel: de janvier à avril 2024, elles ont augmenté de 10,4%, pour atteindre 61,881 milliards de dollars, selon les données de l’Inegi.

Macquarie Asset Management Mexico estime que le secteur manufacturier mexicain reste très compétitif en raison de coûts relativement bas combinés à une productivité élevée, notamment par rapport à d’autres grandes économies émergentes telles que la Chine, l’Inde et le Brésil.

En général, la délocalisation donne aux entreprises manufacturières basées au Mexique un avantage significatif sur les fabricants asiatiques pour les biens commercialisés sur le marché américain.

Règles d’origine

Le secteur industriel mexicain a accès aux marchés américain et canadien grâce au ACEUM, et à d’autres grandes régions économiques et blocs commerciaux grâce à d’autres accords de libre-échange.

Le Mexique bénéficie de conditions privilégiées pour accueillir un secteur manufacturier compétitif et innovant, et sa situation géographique favorable lui offre une base logistique compétitive pour atteindre tous les grands marchés.

Dans la production automobile, le ACEUM augmente la teneur en valeur régionale (CVR) de 62,5% à 75%, avec une nouvelle méthodologie.

Parcs industriels dans le secteur manufacturier

À long terme, Macquarie Asset Management Mexico s’attend à une augmentation de la demande d’espaces industriels sur différents marchés de la part d’industries émergentes telles que la logistique et le commerce électronique basé sur la distribution, l’électronique et la fabrication d’équipements médicaux.