Le plus grand marché pour les véhicules à énergie nouvelle: la Chine

La Chine est devenue le plus grand marché au monde pour les véhicules à énergie nouvelle.

Selon les prévisions d’Equal Ocean, un institut de recherche bien connu en Chine, les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine devraient atteindre 11,3 millions d’unités d’ici à 2025, et leur taux de pénétration devrait atteindre 35% d’ici à 2025.

Les véhicules à énergie nouvelle comprennent les véhicules qui utilisent des batteries rechargeables pour alimenter les moteurs électriques, les piles à hydrogène, les biocarburants et les carburants synthétiques, le gaz naturel comprimé et le gaz naturel liquéfié.

Véhicules à énergie nouvelle

Soutenu par le gouvernement chinois, qui met l’accent sur l’indépendance vis-à-vis des ressources pétrolières, la protection de l’environnement et la modernisation industrielle «Made in China 2025», le secteur des véhicules électriques est le segment le plus prometteur de l’industrie automobile chinoise.

L’un des plans industriels les plus ambitieux est Made in China 2025.

Le Conseil d’État chinois a publié ce plan industriel en mai 2015. Il s’agit d’un plan décennal visant 10 secteurs stratégiques, dont les technologies de l’information avancées, les machines-outils automatisées et la robotique, les équipements aéronautiques et spatiaux, les équipements de génie maritime et les navires de haute technologie, les équipements de transport ferroviaire avancés, les véhicules à énergie nouvelle, les équipements électriques, les machines agricoles, les nouveaux matériaux, les produits biopharmaceutiques et les dispositifs médicaux avancés.

Secteurs industriels

Selon la Chambre de commerce des États-Unis, Made in China 2025 «vise à exploiter le pouvoir de l’État pour modifier la dynamique concurrentielle sur les marchés mondiaux dans les industries essentielles à la compétitivité économique».

