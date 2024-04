Le point de vue de l’USTR sur le programme «Made in China 2025

Selon l’USTR, l’objectif initial de Made in China 2025 est de s’assurer, par divers moyens, que les entreprises chinoises développent, extraient ou acquièrent leur propre technologie «indigène», leur propriété intellectuelle et leur savoir-faire, ainsi que leurs propres marques.

Cela a un impact sur des entreprises telles que Qualcomm Incorporated, par exemple, qui tire une part importante de ses revenus des équipementiers chinois.

Certains des clients de Qualcomm en Chine ont développé, et d’autres pourraient développer à l’avenir, leurs propres produits IC et utiliser ces produits IC dans leurs appareils au lieu des produits IC de Qualcomm, notamment en raison de la pression ou des politiques du gouvernement chinois (dont la campagne Made in China 2025 vise à atteindre un taux d’autosuffisance de 70% en matière de semi-conducteurs d’ici 2025), des inquiétudes concernant la perte d’accès aux produits CI de Qualcomm en raison d’actions ou de politiques réelles, menacées ou potentielles des gouvernements américain ou chinois, notamment en matière de protection commerciale ou de sécurité nationale, ou pour d’autres raisons.

Le point de vue de l’USTR

Bien que prétendument destiné uniquement à accroître la productivité industrielle grâce à des techniques de fabrication plus avancées et plus flexibles, le programme Made in China 2025 est emblématique de l’approche de plus en plus sophistiquée et évolutive de la Chine en matière d'»innovation indigène», comme en témoignent de nombreux plans industriels connexes et de soutien.

L’USTR estime que, dans le contexte de l’approche perturbatrice et anticoncurrentielle de la Chine à l’égard de l’innovation indigène, l’objectif commun et primordial est de remplacer les technologies, produits et services étrangers par des technologies, produits et services chinois sur le marché chinois par tous les moyens possibles afin de permettre aux entreprises chinoises de dominer d’abord le marché chinois, puis d’utiliser cette domination comme un tremplin pour conquérir les marchés internationaux.

Les technologies

Made in China 2025, qui représente les 10 premières années d’une stratégie de 30 ans connue sous le nom de Strong Manufacturing Nation Strategy, vise à renforcer les entreprises chinoises dans 10 secteurs stratégiques sélectionnés aux dépens et au détriment des entreprises étrangères et de leurs technologies, produits et services, grâce à un processus en plusieurs étapes sur 10 ans.

Le prochain objectif de Made in China 2025 est de remplacer les technologies, produits et services étrangers par des technologies, produits et services nationaux sur le marché chinois.