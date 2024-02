Le modèle commercial du hard discount

Le modèle commercial des hard discounters n’en est qu’à ses débuts au Mexique dans le circuit moderne.

Selon Nielsen, les hard discounters, tels que Tiendas 3B et Tiendas Neto, ne représentaient que 2,3% des ventes sur le marché mexicain de l’épicerie en 2022.

Bien que de grands acteurs de la vente au détail, tels que Walmex (par l’intermédiaire de Bodega Aurrera Express) ou FEMSA (par l’intermédiaire de Tiendas BARA), soient présents dans les formats discount, Tiendas 3B a réussi à concurrencer ces formats depuis sa création, ainsi que d’autres acteurs établis du secteur de l’épicerie.

Selon BBB Foods Inc, le modèle commercial des hard discounters est axé sur une variété limitée de produits de marque propre, d’un bon rapport qualité-prix et à forte rotation, qui répondent aux besoins quotidiens essentiels du consommateur.

Le terme «hard discounting» fait référence à des stratégies commerciales qui impliquent des réductions de prix significatives ou substantielles sur les produits ou services offerts.

Cette approche peut faire partie du modèle d’entreprise de certaines sociétés afin d’attirer des clients, d’augmenter les ventes et d’être compétitives sur le marché.

Modèle commercial

Le marché de l’épicerie au Mexique se divise en deux circuits : le circuit moderne (ou organisé), qui est un sous-ensemble du marché formel de l’épicerie et qui comprend les magasins discount, les hypermarchés, les supermarchés, les magasins de proximité et les clubs-entrepôts, et le circuit traditionnel (ou informel), qui comprend, entre autres, les épiceries locales et les magasins d’alimentation spécialisée, de boissons et de produits du tabac.

Le circuit moderne, qui représentait 79 milliards USD de ventes annuelles en 2022 selon les données d’Euromonitor, peut être divisé en détaillants à prix complet et en magasins discount (y compris les soft discounters et les hard discounters, tels que les Tiendas 3B).

Bodega Aurrerá

Selon les données d’Euromonitor, les magasins discount représentaient 30,5% du canal moderne pour l’année se terminant le 31 décembre 2022.

Walmex est l’acteur dominant de la chaîne Moderno, représentant 34,2% des ventes totales de cette chaîne d’ici 2022, selon les données d’Euromonitor.

Le format le plus performant de Walmex est Bodega Aurrera, une chaîne de magasins discount qui représente 16,7% des ventes du canal Moderno. Au-delà, le marché est très fragmenté.