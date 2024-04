Le Mexique sécurise des équipements de scannage de fret et d’aviation en provenance de Chine

L’administration américaine du commerce international (ITA) a mis en évidence une garantie d’équipement de scannage de fret et d’aviation en provenance de Chine et exporté vers le Mexique.

À noter: l’ITA a notamment pour mission de renforcer la compétitivité internationale de l’industrie américaine, de promouvoir le commerce et l’investissement et de veiller à la loyauté des échanges et au respect des lois et accords commerciaux.

Selon un rapport du Ministère du commerce, l’ITA a contribué à sécuriser plus de 940 millions de dollars d’exportations d’équipements de scannage de fret et d’aviation vers le Mexique, ce qui a permis de soutenir plus de 1 000 emplois américains et de contrer la présence d’équipements chinois à la frontière américano-mexicaine.

Équipement de scannage

Ces produits sont des outils permettant d’assurer la sécurité et l’efficacité des aéroports et du transport de fret aérien.

L’ITA a créé un nouveau centre de la chaîne d’approvisionnement, doté d’une petite équipe de démarrage, afin de fournir des orientations stratégiques et des recommandations sur les réponses à apporter aux crises de la chaîne d’approvisionnement qui évoluent rapidement, de coordonner les efforts déployés à l’échelle du gouvernement pour améliorer de manière proactive la résilience de la chaîne d’approvisionnement et de fournir une orientation stratégique pour les engagements en matière de chaîne d’approvisionnement avec les partenaires commerciaux étrangers.

Parmi les actions bilatérales, le ministère du commerce a négocié un protocole d’accord établissant un partenariat pour l’innovation et la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs entre les États-Unis et l’Inde.

La Communauté européenne et l’ITA sont également parvenues à un accord sur la mise en place d’un mécanisme d’alerte précoce afin de partager des informations et de coopérer pour faire face à de futures perturbations dans la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs.

Dans le même temps, l’ITA a plaidé avec succès en faveur d’amendements à la liste tarifaire harmonisée, ce qui a donné lieu à de nouvelles ventilations statistiques pour les équipements de protection individuelle et d’autres fournitures essentielles pour la santé publique.

Selon le même rapport, le niveau de détail désormais disponible permet aux analystes du gouvernement américain d’accroître la visibilité de la chaîne d’approvisionnement de ces produits et la capacité des États-Unis à anticiper, à se préparer et à répondre à d’éventuelles urgences de santé publique ou à des perturbations de l’approvisionnement de ces produits.