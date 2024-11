Le Mexique nie être un tremplin pour les produits chinois vers les États-Unis

Le Ministère de l’économie a nié que le Mexique soit un tremplin pour les produits chinois vers les États-Unis.

«Aux États-Unis, il y a une schizophrénie concernant la question de la Chine», a déclaré mardi le sous-secrétaire au commerce extérieur, Luis Rosendo Gutiérrez, lors d’une conférence de presse.

«On dit que le Mexique est le tremplin des produits chinois vers les États-Unis. Et quand on examine les données, on est très impressionné parce que c’est un récit qui se retrouve pratiquement chez tous les producteurs des États-Unis ou tous les hommes d’affaires des États-Unis et qui commence maintenant au Canada aussi», a ajouté le fonctionnaire.

Tremplin pour les produits chinois

Selon un rapport de la Commission d’examen de l’économie et de la sécurité américano-chinoise, l’économie chinoise est un leader dans la fabrication et l’exportation de biens, notamment de panneaux solaires et de véhicules électriques.

Toutefois, l’exportation par la Chine de capacités excédentaires provoque des réactions plus agressives de la part de ses principaux partenaires commerciaux. Les États-Unis, l’Union Européenne et d’autres pays ont ainsi imposé des droits de douane.

Dans le même temps, l’incertitude économique en Chine et les tensions géopolitiques croissantes affectent les investissements étrangers dans ce pays. En outre, le déplacement des importations américaines vers le Mexique, le Vietnam et d’autres économies indique une possible diversification des échanges commerciaux au détriment de la Chine.

IDE chinois

La même Commission a indiqué que de nombreuses importations en provenance de pays tiers contiennent encore des pièces et des matériaux chinois. Cela s’explique par la restructuration délibérée des chaînes d’approvisionnement. Cette stratégie vise à éviter les droits de douane imposés par les États-Unis.

Gutierrez a ajouté que les données montrent que le Mexique n’est pas un tremplin pour les produits chinois vers les États-Unis. De plus, il a souligné qu’une grande partie des importations mexicaines en provenance de Chine proviennent d’entreprises étrangères. En effet, ces entreprises réalisent environ 70% de ces importations.

Voici les investissements directs étrangers de la Chine vers l’Amérique du Nord de 2016 à 2023, en millions de dollars:

États-Unis : 269,066.

Canada : 124,640.

Mexique : 1,684.

Amérique du Nord: 395,390.

«La seule chose que les États-Unis et le Canada peuvent nous reprocher, c’est d’inventer un récit comme celui de la Chine, mais c’est une invention parce que si nous examinons, de 2016 à aujourd’hui, tous les investissements chinois aux États-Unis, tous les investissements chinois au Canada et tous les investissements chinois au Mexique et que nous les comparons, les États-Unis ont 150 fois plus d’investissements étrangers que nous», a déclaré M. Gutiérrez.