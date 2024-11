Capacités de production de véhicules électriques aux États-Unis

L’accord Mexique-États-Unis-Canada (ACEUM) a contribué à accroître les capacités de fabrication de véhicules électriques aux États-Unis, a déclaré l’American Automotive Policy Council (AAPC) dans une lettre adressée au représentant américain au commerce (USTR).

D’ici le troisième trimestre 2023, certains rapports estiment que les investissements dans les véhicules électriques (VE) atteindront environ 41 milliards de dollars. Sur ce montant, 35 milliards de dollars sont consacrés aux batteries et aux cellules des VE, tandis que 6 milliards de dollars sont destinés aux installations de fabrication de véhicules à émissions nulles. En outre, ces investissements devraient générer près de 180,000 emplois.

L’AAPC représente les intérêts publics communs de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford Motor Company et General Motors Company.

Capacités de production de véhicules électriques

Les politiques du gouvernement américain ont orienté vers les États-Unis la plupart des nouveaux investissements dans la capacité de production de batteries en Amérique du Nord. Seule une fraction de ces investissements est destinée à des projets au Canada ou au Mexique. En outre, environ 90% des investissements dans la capacité de production de batteries (mesurée en gigawattheures par an) auront lieu aux États-Unis.

Pour les entreprises membres de l’American Automotive Policy Council (AAPC), le ACEUM est important pour deux raisons principales. Premièrement, le ACEUM facilite l’intégration profonde du secteur automobile américain, ce qui renforce la compétitivité nationale, régionale et mondiale des constructeurs automobiles américains et du secteur automobile dans son ensemble.

Deuxièmement, le ACEUM offre un niveau plus élevé de stabilité, de prévisibilité et de fiabilité à l’industrie automobile américaine et nord-américaine. Cette stabilité est essentielle en raison de l’importance des investissements et de la longueur des chaînes d’approvisionnement inhérentes à l’industrie automobile.