Le matériel de transport domine les investissements au Mexique

Send an email

Le secteur du matériel de transport a dominé les investissements directs étrangers au Mexique en 2023.

Globalement, 50 % des IDE enregistrés au Mexique étaient concentrés dans le secteur manufacturier.

Le Mexique a attiré 36,058 milliards USD d’IDE en 2023.

Le secteur du matériel de transport englobe un large éventail d’industries liées à la fabrication, à la conception, à l’entretien et à la commercialisation de véhicules et de composants de transport.

Ce secteur est crucial pour la mobilité et la connectivité dans divers domaines, du transport de passagers au transport de marchandises.

Les autres industries qui ont attiré le plus d’IDE dans l’industrie manufacturière sont: les boissons et le tabac, les métaux, le matériel informatique, les produits chimiques et les appareils électriques.

Matériel de transport

Le Mexique a notamment renforcé sa compétitivité dans le secteur automobile, avec une part croissante du total des importations américaines et, parallèlement, une diversification des exportations vers d’autres marchés dans le monde.

Le Mexique est le plus grand marché d’exportation pour les pièces automobiles américaines et le quatrième producteur mondial de pièces automobiles, générant 107 milliards de dollars de revenus annuels.

La taille du marché mexicain des véhicules de tourisme et la frontière commune entre les États-Unis et le Mexique génèrent une forte demande d’équipements et de pièces automobiles d’origine américaine.

Le Ministère américain du commerce recommande que le moyen le plus efficace pour les fournisseurs américains de pièces et d’équipements automobiles de pénétrer le marché mexicain soit la représentation locale ou la distribution régionale.

Les usines d’assemblage préfèrent les fournisseurs situés à proximité afin de minimiser les volumes de stocks et de faciliter les livraisons en flux tendu ou en juste-à-temps.

Il est plus facile de servir les équipementiers au Mexique si l’exportateur américain les approvisionne déjà aux États-Unis et dispose d’un numéro de fournisseur.

Les pièces automobiles liées aux composants pour les fournisseurs de niveau 1 ou 2 représentent les articles les plus exportés des États-Unis.

Toutefois, des opportunités existent pour la production de moteurs, de composants hybrides plastique-métal, de moulage par adresse, de pièces estampées, de connecteurs, d’usinage de pièces de haute précision avec opération secondaire, de machines et d’équipements, de matériaux, de composants pré-assemblés, de forgeage à chaud et à froid, de moulage sous pression de l’aluminium, de moules, d’outillage, d’outils de coupe, d’équipements de processus d’automatisation, de matières premières, de pièces finies et d’accessoires.