Avec un budget de dépenses publiques approuvé de 8,25 trillions de pesos d’ici 2023, le marché public mexicain est l’un des plus importants d’Amérique latine et des Caraïbes, a noté le gouvernement britannique.

Ce marché couvre un large éventail de dépenses publiques, allant de l’achat de biens et de services pour les infrastructures et les travaux de construction, à l’achat de fournitures pour des secteurs plus larges tels que la santé, la défense et l’éducation.

Récemment, le 1er octobre 2021, le ministère mexicain de l’administration publique (Secretaría de la Función Pública, SFP) a lancé le registre électronique de suivi des achats (Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, BESA), un outil en ligne qui permet au ministère de l’administration publique (SFP) de contrôler la conformité et l’exécution des contrats de biens et de services des fournisseurs et des tiers qui concluent des accords avec des entités de l’administration publique fédérale.

Le BESA peut contrôler en temps réel 80% du montant des marchés publics de l’ensemble de la SFP et renforcera les systèmes d’audit de la SFP.

En cas de non-respect des contrats, le BESA prévoit un système d’alertes de supervision pour examiner les éventuelles irrégularités qui peuvent être prévenues, examinées et, si nécessaire, sanctionnées.

Le 26 août 2022, le ministère de l’administration publique a lancé la deuxième phase du BESA, qui comprend un système d’alerte permettant de surveiller et de détecter les irrégularités dans l’exécution et la conformité des marchés publics, des contrats de location et des contrats de services, depuis leur formalisation jusqu’à la réception et au paiement des biens et des services.

Le gouvernement mexicain s’est efforcé d’assurer la transparence des processus de passation des marchés.

Marché public

Avec la publication de sa stratégie globale pour le nouveau système national de marchés publics en 2019, ils ont l’ambition de faire du système de marchés publics du gouvernement fédéral un environnement plus transparent et ouvert ; et de contribuer au développement économique national en promouvant la planification stratégique, la responsabilité sociale et la participation d’un nombre diversifié de fournisseurs potentiels.

Toutefois, selon le gouvernement britannique, le marché n’est pas exempt de problèmes et, bien que le gouvernement mexicain ait encouragé une approche normalisée, les entreprises peuvent être confrontées à des conditions et des exigences différentes, et parfois difficiles, selon le type de biens ou de services offerts, avec des variations d’un secteur à l’autre.

Par exemple, les autorités mexicaines chargées de la défense jouissent d’une plus grande indépendance dans leurs procédures de passation de marchés, tandis que les marchés publics dans le secteur de la santé sont passés à une approche d’achat consolidé grâce à un partenariat avec le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS).